7 أسباب وراء إصابة الشباب بالأزمة القلبية

ما زالت الأزمات القلبية تحصد أرواح الشباب، فبعد عريس الشرقية الذى توفى فى حفل زفافه منذ أيام وأحزن المصريين كافة، توفى شاب مصرى آخر يعمل فى السعودية بعد 3 أشهر فقط من سفره للعمل شيف فى أحد المطاعم متأثراً بإصابته بسكتة قلبية فى أثناء أداء عمله.

وباتت النوبة القلبية واحدة من الأمراض التى تخطف الشباب بشكل مفاجئ خاصة صغار السن منهم، بعدما ظلت سنوات عديدة تباغت كبار السن، بدرجة وصلت إلى ارتفاع معدل الوفيات من أمراض القلب لتحتل المرتبة الأولى محلياً وعالمياً.

والنوبة القلبية تصيب شخصاً ما كل 40 ثانية تقريباً ويحدث ذلك عندما ينخفص بشدة تدفق الدم الذى ينقل الأكسجين إلى عضلة القلب أو ينقطع تماماً ويحدث هذا لأن الشرايين التى تزود القلب بالدم يمكن أن تضيق ببطء بسبب تراكم الدهون والكوليسترول والمواد الأخرى.

يقول الدكتور محمد صبرى الحدينى، استشارى القلب والقسطرة التداخلية بمعهد القلب القومى، إن جلطة الشريان التاجى من أكثر أسباب الوفاة فى العالم، والجلطة القلبية هى أحد أنواع متلازمة الشريان التاجى الحادة التى تحدث عندما يحصل انسداد فى الشرايين التاجية ولا تصل كمية كافية من الدم والأكسجين إلى عضلة القلب وتنتج الجلطة القلبية بسبب انسداد فى الشرايين المغذية لعضلة القلب ما يؤدى إلى تلف الأنسجة بسبب نقص الأكسجين الواصل إلى العضلة.

الدكتور محمد صبرى الحدينى

وتؤثر جميع أنواع الجلطات القلبية بشكل جزئى أو كلى على عضلة القلب وهى تنقسم إلى انسداد الشرايين التاجية الذى ينتج عادة عن تمزق اللويحة التى تتكون بسبب الإصابة القلبية بتصلب الشرايين ما يؤدى إلى تنشيط الصفائح الدموية وتراكمها فى داخل الشريان والذى يؤدى فى النهاية إلى انسداد.

ويضيف الدكتور محمد صبرى الحدينى أن أسباب الإصابة بمتلازمة الشرايين التاجية الحاد هى ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وتقدم العمر وأمراض القلب المزمنة ومرض السكرى والتدخين والسمنة.

وتظهر علامات وأعراض جلطة القلب وهى عبارة عن ألم بمنتصف الصدر قد يمتد إلى الذراع وعرق غزير وغثيان وقىء وضيق النفس.

ويعتمد الطبيب فى تشخيص الجلطة القلبية أو الأزمة القلبية على الفحص السريرى وأخذ تاريخ المريض وفحوصات الدم وفحص كهربية القلب وفحص الموجات فوق الصوتية على القلب وقسطرة القلب التشخيصية وفحص مستوى أنزيمات القلب.

ويوضح الدكتور محمد صبرى الحدينى علاج جلطة القلب أو متلازمة الشريان التاجى الحادة بأنه عادة ما يدخل المريض إلى المستشفى وقد يحتاج للرعاية المركزة أيضاً ويشمل علاج الجلطة القلبية الإجراءات العلاجية التالية: إعطاء أكسجين للمريض عند الحاجة، وإعطاء المريض مسكنات ألم قوية مثل المورفين وإعطاء المريض أدوية السيولة ومضادات تخثر مثل الهيبارين.

ويحتاج المريض للعلاج التداخلى اعتماداً على نوع جلطة القلب وعوامل أخرى قد يختار الطبيب القيام بما يلى: قسطرة القلب وفتح الشريان المغلق بالبالون ومن ثم زراعة شبكة أو دعامة للشريان وجراحة قلب مفتوح طارئة لبعض الحالات التى لا تصلح للتدخل عن طريق القسطرة.

وينبه الدكتور محمد صبرى الحدينى بعد الأزمة القلبية يجب على المريض اتباع نظام حياة مختلف بعد الإصابة بالأزمات القلبية وذلك للوقاية من الإصابة بها مرة أخرى ويجب على المريض اتباع ما يلى: ممارسة الرياضة بانتظام وتناول الغذاء المتوازن والصحى والامتناع عن التدخين وتخفيض الوزن.

ويمكن الوقاية من الأزمات القلبية من خلال الحفاظ على نظام غذائى صحى قليل الدهون والسكريات والصوديوم للوقاية من الإصابة بالأزمات القلبية بالإضافة للإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة بانتظام كما يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم ومرضى السكر ومرضى ارتفاع الكوليسترول الالتزام بتناول أدويتهم الموصوفة من الطبيب المتخصص واتباع نظام غذائى صحى.