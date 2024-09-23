الأيتام ومأساة المرض

هيام عويس محمد أرملة توفى زوجها منذ 15 عاماً وتعول «أميرة» 21 سنة طالبة فى الصف الثالث الثانوى و«كريم» 17 سنة طالب فى الصف الثالث الإعدادى والأبناء مرضى نفسيون ويحتاجون إلى علاج مستمر تعجز الأم الفقيرة عن توفير ثمنه بسبب الظروف المعيشية الصعبة وهى مريضة تعانى الآماً بالفقرات وتحتاج إلى علاج شهرى والأسرة ليس لها أى مصدر رزق ثابت تعيش منه ويعينهم على نفقات العلاج واحتياجات الأبناء من مأكل وملبس وأدوية سوى معاش تكافل وكرامة الذى لا يكفى حتى علاج الأبناء.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على نفقات الحياة وعلاج الأبناء وتخفيف مأساة المرض.