14 ألف جنيه ترحم الملاك الصغير

الطفلة مايفن نبيل غالى مصابة بضعف سمع شديد منذ صغرها ما جعلها تواجه صعوبة فى التحصيل الدراسى وتم اكتشاف المشكلة عندما كان عمرها عاماً لاحظت الأم أنها لا تسمع وتم عرضها على الأطباء وإجراء الفحوصات الطبية وتركيب سماعات طبية لها على نفقة التأمين الصحى ومع مرور الوقت لم تعد قادرة على السمع بها وتم إجراء عملية زراعة قوقعة لها وتحتاج حالياً إلى أجهزة مساعدة للسمع تكلفتها أربعة عشر ألف ومائة جنيه والأسرة تعجز عن توفير ثمنها بسبب الظروف المعيشية الصعبة الأب عامل باليومية ولديه طفل آخر فى التعليم.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على شراء أجهزة السمع المطلوبة وتخفيف معاناة الطفلة «مايفن».