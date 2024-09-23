ورشة تدريبية حول نظام الإحالة الوطني وطرق الاستجابة السريعة لضحايا العنف

اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات الورشة التدريبية التي نظمها بعنوان "نظام الإحالة الوطني وطرق الاستجابة السريعة والفعالة لضحايا العنف"، بحضور أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والدكتور عماد الدين الشحات محمد نائب كبير الأطباء الشرعيين ، والدكتور أشرف جودة عليان مساعد كبير الأطباء الشرعيين، والدكتور أحمد فتحي مهنا عضو المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين ، وبمشاركة عدد من أطباء مصلحة الطب الشرعي، و أستمرت على مدار يومين.

افتتحت الورشة أمل عبد المنعم مؤكدة أن الورشة التدريبية تأتي في إطار تفعيل نظام الإحالة الوطني ، مؤكدة على أهمية الشراكة مع أطباء مصلحة الطب الشرعي ، واستعرضت نظام الإحالة الوطني ودور المجلس القومي للمرأة وبالاخص مكتب الشكاوى في تلقي الشكاوى ، وطرق الاستجابة السريعة والفعالة.

فيما ناقشت الدكتورة حنان فاروق الفارسي موضوع الفحص الطبي الشرعي في حالات العنف ضد المرأة وسبل تطوير الأجهزة بعيادات الأسرة، و استعرضت أفضل الممارسات في هذا المجال.

وتحدثت الدكتورة دعاء عبدالرحمن عن العقاقير الدوائية المستخدمة في عيادات الأسرة، والتى تتضمن وسائل منع الحمل والعقاقير المضادة للأمراض المختلفة.

و ناقشت الدكتورة بانسيه مقلد أنظمة العمل بعيادات الأسرة مقارنة بين مصر وعدة دول أخرى منها ( الولايات المتحدة و بريطانيا وكوريا الجنوبية و فلسطين ) .

وأكد الدكتور أحمد فتحي مهنا على أهمية مواجهة العوائق الفنية والقانونية في قضايا العنف ضد المرأة وكذلك التعريف بنظام عمل الوحدة المجمعة ومقترحات التشغيل تفعيلا لنظام الاحالة الوطني.