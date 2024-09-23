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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الاحتلال يمنع الدبلوماسيين من دخول الحرم الإبراهيمي

الحرم الإبراهيمي
الحرم الإبراهيمي

قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بمنع أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين من دخول منطقة الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل،  وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

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وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين، بأن أعضاء السلك الدبلوماسي كانوا يقومون بجولة ميدانية في محافظة الخليل وبلدتها القديمة.

وأشارت إلى أن منع الاحتلال الدبلوماسيين من دخول الحرم الإبراهيمي، يأتي في محاولة لمنعهم من الاطلاع على ما يتعرض له الحرم من جرائم تهويد وسرقة وتغيير لمعالمه.

ولفتت الوزارة إلى أنها بالتعاون والتنسيق مع محافظة الخليل نظمت جولة ميدانية لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، إذ شارك فيها 30 سفيرا ورئيس بعثة ومنظمة دولية، لإطلاعهم على واقع المحافظة وبلدتها القديمة التي تتعرض لانتهاكات مستمرة من الاحتلال ومليشيات المستعمرين.

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