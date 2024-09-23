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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

الإعلان عن منح تشيفننج لدراسة الماجستير ببريطانيا

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإدارة المركزية للبعثات، إفادة سفارة بريطانيا الإعلان عن منح تشيفننج "chevening". 

وتمول منح تشيفننج من خلال وزارة الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية، للعام الأكاديمي (2025 _ 2026)، للحصول على درجة الماجستير، ولمدة عام واحد.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدعم الباحثين، وتوفير كل السٌبل للارتقاء بجودة البحث العلمي. 

شروط منح تشيفننج

وأوضح الإعلان أن منح تشيفننج متاحة في أى من الجامعات الرائدة بالمملكة المتحدة على أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الليسانس أو البكالوريوس، ولديه خبرة عملية سنتين على الأقل. 

وتشترط منح تشيفننج أن يكون قادرًا على الحصول على عرض غير مشروط من إحدى الجامعات البريطانية قبل منتصف يوليو 2025.

علمًا بأن الموعد النهائي لاستلام الطلبات من منح تشيفننج 5 نوفمبر 2024.

وللاطلاع على مزيد من الشروط والمعايير يرجى الرجوع للموقع التالي:
https://www.chevening.org

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه منح تشيفننج.

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