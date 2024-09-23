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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

100 غارة جوية على مناطق متفرقة بالجنوب اللبناني

جنوب لبنان
جنوب لبنان

أفاد مراسل “القاهرة الإخبارية”، بأن هناك غارة إسرائيلية استهدفت منطقة سكنية في بلدة بلاط جنوبي لبنان، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

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وشدد مراسل “القاهرة الإخبارية” في رسالة على الهواء، على أن أكثر من 100 غارة جوية نفذها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة بالجنوب اللبناني.

 

وأوضح، أن غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الطيري بمحافظة النبطية في الجنوب اللبناني.

وبدأ سلاح الجو الإسرائيلي، موجة ثانية من الهجمات الواسعة والقوية، على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، وفقًا لـ"سوبتنيك".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدات حولا ومجدل سلم وطلوسة والصوانة وعيتا الشعب جنوبي لبنان، مشيرة إلى هجمات الجيش الإسرائيلي تركز على المناطق المأهولة بالسكان حيث يخزن حزب الله أسلحته.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، في وقت سابق اليوم، بأن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على العديد من المناطق والبلدات في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي في لبنان.
 

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