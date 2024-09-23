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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

رئيس سريلانكا يؤدي اليمين الدستورية بعد فوزه بالانتخابات

رئيس سريلانكا الجديد
رئيس سريلانكا الجديد

أدى أنورا كومارا ديساناياكي، النائب الماركسي اليوم الاثنين، اليمين الدستورية رئيسا لسريلانكا، وذلك بعد يوم من إعلانه الفوز بالانتخابات الرئاسية، وفقًا لـ "روسيا اليوم".

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وزير الخارجية يجري مشاورات سياسية مع وزير خارجية سريلانكا


وهزم ديساناياكي البالغ من العمر 55 عاما، زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا و36 مرشحا آخرين في انتخابات السبت.

وحصل ديساناياكي على 5740179 صوتا، يليه بريماداسا بـ 4530902 صوتا، اي ما يعادل 42% مقابل 32% من الأصوات.

وأدت حملة ديساناياكي لصالح الطبقة العاملة وضد النخبة السياسية إلى جعله يتمتع بشعبية بين الشباب حيث تسعى البلاد إلى التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها والاضطرابات السياسية الناتجة عنها.

ويقود ديساناياكي، 55 عاما، الائتلاف اليساري "قوة الشعب الوطني"، وهو مظلة لمجموعات المجتمع المدني والمهنيين ورجال الدين البوذيين والطلاب
وديساناياكي هو تاسع شخص يتولى الرئاسة التنفيذية القوية في سريلانكا، والتي تم إنشاؤها عام 1978 عندما وسع دستور جديد سلطات الرئيس.

انتخب ديساناياكي لأول مرة للبرلمان عام 2000 وشغل لفترة وجيزة حقيبة الزراعة والري في عهد الرئيسة آنذاك شاندريكا كوماراتونغا.

ترشح للرئاسة لأول مرة عام 2019 وخسر أمام راجاباكسا، الذي أطيح به بسبب الأزمة الاقتصادية بعد ذلك بعامين.

وكانت هذه الأزمة الاقتصادية نتيجة للاقتراض المفرط لتمويل مشروعات لم تضخ إيرادات، فضلا عن تأثير جائحة كوفيد-19، وإصرار الحكومة على استخدام الاحتياطيات الشحيحة من النقد الأجنبي لدعم عملتها (الروبية) 

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