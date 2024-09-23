وكيل صحة الفيوم تتفقد مدارس أبشواي

قامت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، بمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية بمدارس إدارتي أبشواي وشرق الفيوم التعليمية.

في إدارة شرق الفيوم التعليمية ، تابعت وكيل الوزارة ، مدرسة كفر شكر الابتدائية ، للوقوف على حسن وانتظام العملية التعليمية وانضباط الطلاب.

وأكدت على تحقيق الانضباط الإدارى والتعليمى وتفعيل القرارات الوزارية الواردة فى هذا الشان والالتزام بالاشراف اليومى والجدول المدرسى وتفعيل الأنشطة الطلابية، والاهتمام بطابور الصباح وتحية العلم.

فى مدارس ابشواى

وفي إدارة أبشواي التعليمية، تابعت الدكتورة أماني قرني مدرسة بنات أبشواي الابتدائية ، وتفقدت رياض الأطفال ، والفصول الدراسية ، وأشادت بانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، ونظافة المدرسة والفصول الدراسية.

كما اطمأنت وكيل الوزارة ، على وصول الكتب المدرسية وتوزيعها على الطلاب، وكذلك الكثافات الطلابية داخل كل فصل وسجلات الحضور والإنصراف وتم التشديد على تسجيل غياب الطلاب اولا بأول واخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم، وتطبيق لائحة الانضباط والتحفيز التربوى، كما تم متابعة النظافة العامة بالمدرسة.

وعقدت وكيل الوزارة إجتماع مع المعلمين والمعلمات بالمدرسة، بحضور الدكتور حسين العشيري مدير إدارة أبشواي التعليمية ، واحمد رياض وكيل الإدارة ، وإدارة المدرسة ، وهنأت وكيل الوزارة جميع الحضور بالعام الدراسي الجديد 2025/2024، وناقشت مع معلمى المواد الدراسية كيفية التعامل مع نماذج الامتحانات والواجبات المتواجدة على موقع الوزارة ، وكيفية إعداد الامتحانات والواجبات داخل الفصول الدراسية ، والعائد المادي للمعلمين من الحصص الزيادة على المعلم وتحسين الدخل للمعلمين.

وفي نهاية الزيارة ، أشادت وكيل الوزارة ، بالمستوى المتميز للمدرسة، وانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة ، وأكدت على ضرورة الاهتمام بالأنشطة المدرسية وتنظيم المسابقات فى مختلف المجالات.

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