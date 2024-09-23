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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

موعد انتهاء الأوكازيون الصيفي 2024

الأوكازيون الصيفي
الأوكازيون الصيفي

 يستمر الأوكازيون الصيفي في عرض الملابس والأحذية ومنتجات الجلود، بأسعار مُخفضة في حالة من الإقبال الجماهيري على شراء الملابس بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تخفيضات تتراوح من 25% إلى 70%.

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مد فترة "الأوكازيون الصيفي"

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 وتزداد أعداد المحال المشاركة في الأوكازيون منذ انطلاقه، لعرض ما لديها من تصفيات صيفية حتى آخر موعد للأوكازيون الصيفي 2024. 

آخر موعد للأوكازيون الصيفي 2024

 وانطلق الأوكازيون الصيفي بقرار من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، في الـ5 من أغسطس الماضي، وكان من المقرر له أن يستمر لمدة شهر منذ انطلاقه، فيما جاء قرار الوزير بمد فترة الأوكازيون حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، وبذلك فإن آخر موعد للأوكازيون الصيفي 30 سبتمبر الجاري. 

الهدف من الأوكازيون الصيفي 2024

 يأتي الهدف من الأوكازيون الصيفي 2024 هو تنشيط حركة التجارة الداخلية، وكذلك استفادة المواطنين من نسب التخفيضات المختلفة.

مميزات الأوكازيون الصيفي 2024

 يوجد مميزات عدة يتميز بها الأوكازيون الصيفي الذي يقام كل عام، فهو يعتبر فرصة لكل من المواطن أو المستهلك، وكذلك التاجر.

- يعمل على تنشيط حركة التجارة الداخلية.

- يمكن من خلال الأوكازيون الصيفي إحداث رواج في التجارة وفي السلع الخاصة بالتاجر.

- يمكن للمواطن من خلاله الحصول على السلع التي يريدها بسعر بسيط، أو أقل من المعتاد.

- يتيح فرصة للمواطن أن يحصل على سلع تصل تخفيضاتها إلى ما يتراوح بين 25-70%.

 

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