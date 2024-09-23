نائب رئيس هيئة المجتمعات تتفقد مشروعات المرافق والطرق بالعبور الجديدة

قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة، بزيارة تفقدية لمتابعة مشروعات الطرق والمرافق التي يتم تنفيذها بمدينة العبور الجديدة، يرافقهم الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الهيئة والجهاز.



وخلال الزيارة، قدم رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عرضا تقديميا عن موقف مشروعات الطرق والمرافق داخل المدينة، وكذلك آخر موقف لتوفيق الأوضاع بملف التقنين للمناطق المضافة للمدينة .



ثم تفقد مسئولو الإسكان مشروعات الطرق داخل المدينة‏ مرورًا بطريق R3 بطول 5.8 كم الذى يربط منطقة الأمل بالطريق الدائري الأوسطي، وطريق R4 بطول 11.2 كم، والذي يربط بين الطريق الدائري والأوسطي وطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي.



وشدد المهندس أمين غنيم، على أهمية الالتزام بالجودة في تنفيذ جميع بنود الأعمال والاهتمام بالاختبارات التي تتم على أعمال الطرق في المدينة.



كما تفقد مسئولو الوزارة، منطقة المجاورات (209م – 276م – 350م – 400م – 450م – 500م) بمنطقة الأمل " سابقا "، للوقوف على آخر أعمال المرافق وأعمال الفرمة للطرق، تمهيدا لتسليم قطع الأراضي قريبا للعملاء الذين تم توفيق أوضاعهم، حيث أكد المهندس أمين غنيم، أهمية سرعة إنجاز الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.

كما تم المرور على مشروع عدَّاية الدفع الموجه أسفل طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي، لتمرير المياه إلى الشريط الخدمي والمساحات المضافة بمساحة 360 فدانا بمدينة العبور الجديدة، وذلك من خط المياه بمدينة الشروق، وتم الاطلاع على مستجدات إنشاء غرفة محابس لخط المياه لتغذية الشريط الخدمي، حيث إن الشريط الخدمي سيرتبط بشبكة المياه الداخلية المغذية للمناطق التي يتم التقنين بها .



وفي ختام الزيارة، وجه المهندس أمين غنيم، بضرورة استمرار تكثيف العمل للانتهاء من الأعمال المستهدفة فى المواعيد المحددة، طبقاً للبرامج الزمنية المحددة، والتأكيد على جودة تنفيذ الأعمال في كل مراحل التنفيذ.