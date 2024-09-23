جامعة المنوفية تستعد لاستقبال الطلاب الجدد وبدء العام الدراسي الجديد

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، انتهاء الجامعة من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الجامعي الجديد 2024/2025، حيث تستقبل الجامعة نحو 90 ألف طالب وطالبة منهم 22 ألف طالب طالبة بالفرقة الأولي بكليا ت الجامعة ومعاهدها وفقاً للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وقال الدكتور أحمد القاصد، إنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية في العام الجامعي الجديد، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني و المنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب التنبيه بضرورة الالتزام بأعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي وكافة منشآت الجامعة ومرافقها مع بدء الدراسة.

وأكد الدكتور أحمد القاصد على أهمية استغلال كافة منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل وتطوير منشآت الجامعة والسير على خطى المشروعات الحيوية لتحقيق الاستدامة وتعظيم موارد الجامعة.

وأوضح القاصد، أن العمل يجري على قدم وساق وفقاً للخطة الشاملة، التى وضعت لاتمام تجهيزات استقبال الطلبة الجدد والقدامى، مؤكداً أن الجامعة تضع دائماً نصب أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتوفير ما يلزم من سبل الدعم والرعاية، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلبة،وتوفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للتميز والإبداع، والتزامها التام بتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدة الطلبة على النجاح والتفوق.

وأشار رئيس الجامعة، إلى استعداد المدن الجامعية على اكمل وجه والعمل بكامل طاقتها لاستقبال وتسكين الطلبة وفقًا لجدول زمني محدد، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد للمباني وقاعات الاستذكار، و المطعم ودورات المياه، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للطلبة المغتربين، وخلق أجواء مناسبة لتلقي العملية التعليمية بسهولة ويسر.

وأضاف القاضي، أنه تم الانتهاء من إعداد و إعلان الجداول لكل الفرق الدراسية ، وتوزيع الطلبة على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية.