كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عن إشكاليات توحيد الواجب المنزلي لطلاب المدارس.

وذكر الخبير التربوي أن توحيد الواجب المنزلي للطلاب في كل صف دراسي على مستوى الجمهورية يحمل القليل من المميزات والكثير من السلبيات.

ونوه الخبير التربوي أنه كان من الأفضل أن تقوم الوزارة بوضع إطار عام أو مواصفات للواجب المنزلى يلتزم بها المعلمون تحت إشراف الموجهين وليس تحديد الواجبات وتوحيدها، مثلما هو الحال في الزى المدرسي.

ولفت الخبير التربوي إلى أن الواجب المنزلي له مميزات منها: ضمان وجود واجبات حقيقية يلتزم بها الطلاب، وإلزام الطلاب بالحضور إلى المدرسة، وإلزام المعلمين بالشرح في الحصص، والقضاء على ظاهرة وجود بعض الدرجات للواجبات دون وجود واجبات حقيقية.

وأضاف الخبير التربوي أن من ضمن مزايا الواجب المنزلي الموحد: التغلب على ظاهرة وضع بعض المعلمين واجبات تفوق مستوى الطلاب لاجبارهم على الدروس الخصوصية، وتوفير أدلة أو قرائن على الدرجات التى يحصل عليها الطالب على الواجبات.

إشكاليات الواجب المنزلي الموحد: