إشكاليات توحيد الواجب المنزلي لطلاب المدارس
كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عن إشكاليات توحيد الواجب المنزلي لطلاب المدارس.
وذكر الخبير التربوي أن توحيد الواجب المنزلي للطلاب في كل صف دراسي على مستوى الجمهورية يحمل القليل من المميزات والكثير من السلبيات.
ونوه الخبير التربوي أنه كان من الأفضل أن تقوم الوزارة بوضع إطار عام أو مواصفات للواجب المنزلى يلتزم بها المعلمون تحت إشراف الموجهين وليس تحديد الواجبات وتوحيدها، مثلما هو الحال في الزى المدرسي.
ولفت الخبير التربوي إلى أن الواجب المنزلي له مميزات منها: ضمان وجود واجبات حقيقية يلتزم بها الطلاب، وإلزام الطلاب بالحضور إلى المدرسة، وإلزام المعلمين بالشرح في الحصص، والقضاء على ظاهرة وجود بعض الدرجات للواجبات دون وجود واجبات حقيقية.
وأضاف الخبير التربوي أن من ضمن مزايا الواجب المنزلي الموحد: التغلب على ظاهرة وضع بعض المعلمين واجبات تفوق مستوى الطلاب لاجبارهم على الدروس الخصوصية، وتوفير أدلة أو قرائن على الدرجات التى يحصل عليها الطالب على الواجبات.
إشكاليات الواجب المنزلي الموحد:
- إتاحة الفرصة للطالب لغش الإجابات دون أن يحلها بنفسه وبالتالي انتفى الهدف من الواجب المنزلي.
- قد يقوم ولي الأمر بحل الواجب المنزلي الموحد نيابة عن ابنه من أجل أن يتفرغ للدروس الخصوصية.
- تشجيع بعض المكتبات الخارجية على بيع إجابات الواجب المنزلي للطلاب.
- لا تراعى الواجب المنزلي الموحد الفروق الفردية بين مستويات الطلاب المختلفة.
- تحميل أولياء الأمور أعباء مادية زيادة من اشتراكات في الانترنت وتحميل وطباعة الواجب المنزلي.
- تقييد حرية وإبداع المعلم في وضع تكليفات تناسب طلابه.
- توليد نسخ كربونية متشابهة من الطلاب ولا تتيح لهم المجال للإبداع أو التفكير.
- تشجيع ثقافة سعى الطالب للحصول على درجة الواجب المنزلي بأى وسيلة ولو بالغش دون أى اهتمام بالتعلم الحقيقي.
- لا تناسب الطلاب الذين تغيبوا عن الحصص بشكل قهرى ومضطرين لحلها وبالتالي لا مفر أمامهم إلا غشها.
- لا تناسب الطلاب في الفصول التى تغيب عنها المعلم لعدة حصص لسبب ما أو لأخر.