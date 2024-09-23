محافظ الدقهلية يتفقد المدارس والمخابز بمدينة المنصوره

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأثنين، بجوله تفقدية للمدارس والمخابز بمدينة المنصوره حيث شملت الجولة مدارس بدوي بدوي الابتدائية بقولونجيل والمدرسة الثانوية العسكرية للبنين وذلك لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

كما شملت الجولة عددا من المخابز بالمدينة وذلك لمتابعة سير العمل بالمخابز البلدية للتأكد من جودة الخبز ومستوي النظافة العامة بالمخابز.

وخلال الجولة التقي اللواء مرزوق، بعدد من المواطنين واستمع لمطالبهم ومشاكلهم واحتياجاتهم ووعد بالعمل علي حلها من خلال الاجهزة التنفيذية المختصه.



و اكد اللواء مرزوق، في زيارته للمدارس ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد علي أهمية الإستثمار في الإنسان المصري وأفضل إستثمار هو الإستثمار في التعليم.

واشار المحافظ، خلال تفقده المخابز بالمدينة ان جولاته المفاجئة علي المخابز مستمرة حتي عودة الانضباط إليها وصرف الخبز لمستحقيه ولن يكون هناك تهاون مطلقاً مع من يتلاعب بوزن رغيف الخبز او جودته أو يمنع وصوله إلي مستحقيه.

واضاف اللواء مرزوق، ان انضباط المخابز لن يتم إلا بمشاركة المواطنين مع الأجهزة الرقابية لردع المخالفين من خلال الإبلاغ عن أصحاب المخابز المخالفين لأن صمت المواطن يعد جريمة في حق نفسه وحق المجتمع ككل.

وقال المحافظ، إن الحد الأقصي بالنسبه لصرف الخبز للبطاقات التموينية هو الصرف لبطاقتين فقط مضيفا قوله "اللي يلزمه العيش ينزل ياخده"مشيراً إلي أن رغيف الخبز المدعوم من الدوله لا يعرف قيمته الا من يستحقه ويذهب الي المخبز كل يوم لشرائه.

كما شدد اللواء مرزوق، علي الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات وتكثيف أعمال الرقابة علي الأسواق، والمخابز من قبل قطاعي التموين ومباحث التموين.

كما قال محافظ الدقهلية، لن استطيع العمل منفرداً بدون مشاركة المواطنين من أجل النهوض بهذه المحافظة، من خلال قيام المواطنين انفسهم بالإبلاغ عن المخالفين من أصحاب المخابز والغير ملتزمين بالإعلان عن أسعار السلع والمنتجات وكذلك مستوي تقديم الخدمة بكافة القطاعات.



وخلال الجولة تفقد اللواء مرزوق، مستوي النظافة بعدد من شوارع المدينة واكد علي ضرورة متابعة الوحدات المحلية لاحياء شرق وغرب المدينة بتكثيف الاعمال اليومية لرفع القمامة وتحسين مستوي النظافة لتوفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين وان تعود مدينة المنصورة عاصمة المحافظة عروس ا للدلتا.