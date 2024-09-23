الشباب والرياضة تطلق من خلال مبادرة "توظيف مصر" سلسلة من الأيام المفتوحة للتوظيف بالمحافظات

ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال مبادرة " توظيف مصر" بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر اليوم المفتوح للتوظيف لشركة سابيكو بالفيوم بمركز شباب المحافظة، بالتعاون بحضور نحو 100 شاب وفتاة من أبناء المحافظة، حيث أجريت لهم المقابلات الشخصية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة تسعى إلى تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتهتم بتوفير فرص العمل بالقطاع الخاص لجميع أبناء المحافظات من خلال مبادرة " توظيف مصر "، ويأتي هذا اتساقاً مع أهداف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تسعى للتمكين الإقتصادي للشباب.

والجدير بالذكر تنفيذ نحو 80 يوم توظيفي لمبادرة "توظيف مصر " بالمحافظات خلال فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان، للتعرف على الوظائف والمزيد من المعلومات يرجى الدخول للرابط

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