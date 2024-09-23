الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية

الشباب والرياضة تطلق من خلال مبادرة "توظيف مصر" سلسلة من الأيام المفتوحة للتوظيف بالمحافظات

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال مبادرة " توظيف مصر"  بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر اليوم المفتوح للتوظيف لشركة سابيكو بالفيوم بمركز شباب المحافظة، بالتعاون  بحضور نحو 100 شاب وفتاة من أبناء المحافظة، حيث أجريت لهم المقابلات الشخصية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة تسعى إلى تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتهتم بتوفير فرص العمل  بالقطاع الخاص لجميع أبناء المحافظات من خلال مبادرة " توظيف مصر "، ويأتي هذا اتساقاً مع أهداف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تسعى للتمكين الإقتصادي للشباب.

والجدير بالذكر تنفيذ نحو 80 يوم توظيفي لمبادرة "توظيف مصر " بالمحافظات خلال فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان، للتعرف على الوظائف والمزيد من المعلومات يرجى الدخول للرابط

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