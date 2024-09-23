بعد نجاحها مع تامر حسني.. إلهام عزب تقدم فوازير الموناليزا في رمضان 2025

تعاقدت الفنانة إلهام عزب على أول بطولة لها بـ "فوازير الموناليزا"، المقرر عرضها في الماراثون الرمضاني المقبل 2025، وذلك بعد أن خطفت الأنظار إليها بشخصية "نورا" في فيلم "تاج" بطولة نجم الجيل تامر حسني، والتي حققت من خلالها نجاحًا ملحوظًا.

إلهام عزب

فوازير إلهام عزب في رمضان 2025

وتقول الهام انها واجهت صعوبات في اختيار الملابس المناسبة لكل شخصية لضمان تكامل العناصر الفنية للشخصيات ، بالإضافة إلى تنويع نبرة صوت كل شخصية ومحاولة اتقانها ، وتابعت ان تعدد اللهجات شكلت تحديًا اضافيا ، حيث حرصتُ على اختيار اللهجة الأنسب لكل شخصيةٍ لتتماشى مع طبيعتها ".

إلهام عزب

جدير بالذكر ان آخر أعمال الفنانة إلهام عزب فيلم "تاج" بطولة عدد من ألمع النجوم أبرزهم تامر حسني ، دينا الشربيني ، ساندي ، محمد أبو داوود ، أحمد بدير ، هالة فاخر ، بيومي فؤاد ، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

إلهام عزب

ودارت أحداثه إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، حيث جسد نجم الجيل شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث