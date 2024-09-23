محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف بشارع "المخبز الآلي"

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، جولة ميدانية موسعة بعدد من الشوارع والميادين للوقوف على مدى انضباط الشارع السوهاجي، ومتابعة مستويات النظافة والاشغالات، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والدكتور طلعت على المستشار الهندسي للمحافظة، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب، وعلى لطفي رئيس حي شرق، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق.

واستهل المحافظ جولته بتفقد الأعمال الجارية بشارع المخبز الآلي، والتي تشمل رفع الطبقة الأسفلتية القديمة، ووضع طبقة التربة الزلطية، تمهيدا للبدء في رصف الشارع، ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء منها في أسرع وقت، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، كما تفقد مركز شباب "توشكى" ووجه بتفعيل الأنشطة المسائية بالمركز وتنفيذ المزيد من البرامج والندوات والتشغيل الدائم لتقديم الخدمات الشبابة والرياضية للمواطنين.

وتضمنت جولة المحافظ تفقد عددا من الشوارع والميادين منها " ميدان العروبة، ونفق العروبة، ومنطقة الثقافة، وشارع الملاعب المفتوحة، وميدان بنك الإسكندرية، وشارع الكورنيش الغربي بداية من ميدان بنك الاسكندرية وحتى المدينة الطبية، ووجه المحافظ برفع مستوى النظافة بنفق العروبة، وإنارة حارة المشاة به، ورفع بعض تراكمات القمامة، ورفع الاشغالات من الشوارع، وصيانة بلاط الانترلوك، والأرصفة بالممشى الجانبي لشارع الملاعب المفتوحة، وكذا رفع مستوى النظافة، والإنارة بالكورنيش الغربي، وتقنين أوضاع عربات تقديم المأكولات، و المشروبات المتواجدة ببعض مواقف السيارات، والتى تقدم خدماتها للمواطنين.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير وتوسعة الكورنيش الغربي " المرحلة الثانية" أمام المدينة الطبية، للوقوف على نسب التنفيذ، وإزالة أية معوقات، كما تفقد أعمال الرصف الجارية بالشارع الجانبي لمركز علاج الأورام "شارع الجمعية الشرعية".

وخلال جولته تفقد "سراج" حركة البيع والشراء داخل إحدى السلاسل التجارية، واطمأن على توافر السلع الأساسية، وعدم المغالاة في الأسعار، كما تفقد المنفذ الدائم لمنتجات طلاب مدرسة الزراعة، واطمأن على جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، مشددا على الالتزام بكافة المعايير الصحية داخل أماكن تداول السلع الغذائية.

والتقى المحافظ خلال جولته عددا من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم وآرائهم ، موجها بتنفيذ فوري لبعض الطلبات ودراسة بعض الطلبات الأخرى، مؤكدا على أهمية التواصل مع المواطنين بالشارع، ومعرفة متطلباتهم، والعمل على تلبيتها