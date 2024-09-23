الإثنين 23 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة

نتيجة تقليل الاغتراب
نتيجة تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة.. يسعى الكثير من الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة كافة التفاصيل عن نتيجة تقليل الاغتراب، وظهر ذلك جليًا في تكثيف البحث عبر" جوجل" حيث من المتوقع أن تظهر نتيجة تقليل الاغتراب 2024 بعد 72 ساعة من غلق التسجيل.

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موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

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رابط نتيجة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2024

طلاب الثانوية العامة 2024  

وفي سياق ذلك  يمكن لطلاب الثانوية العامة 2024 الحصول على النتيجة عبر موقع الوزارة 2024، نهاية الأسبوع الجاري يومي الأربع أو الخميس.

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 

في البداية الدخول على بوابة التنسيق.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

النقر على  عرض النتيجة لتظهر لك حالة طلب تقليل الاغتراب.

يجب طباعة النتيجة للاحتفاظ بنسخة منها.

 مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب 

جدير بالذكر تم فتح مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر في الفترة من الجمعة 20 سبتمبر إلى اليوم الأحد 22 سبتمبر الجاري، في حدود النسبة المقررة 10%، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، حيث ذكرت  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التحويل في مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2024 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية في تنسيق الجامعات.

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