وكيل تعليم تتفقد المدارس.. وإحالة 3 عاملين للتحقيق

قامت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بجولة ليلية شملت 14 مدرسة لمتابعة النوبتجية الليلية، بحضور أحمد سكران مدير إدارة أمن المديرية؛ وذلك تطبيقاً لنصوص القرار الوزاري 103 بشأن متابعة المنشآت التعليمية مساًء.

تفقد المدارس ومتابعتها ليلا

وتفقدت وكيل الوزارة مدارس مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية - مدرسة محمد صبري البكباشى الإعدادية - مخازن المديرية بباغوص - مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية - مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالفيوم - مدرسة النهضة الإعدادية بنات - مدرسة التربية الفكرية - مدرسة الشهيد اللواء أحمد ذكى لطيف الإعدادية. - مدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات - مدرسة الفنية بنات بالحادقة - مدرسة مدينة فارس الإعدادية بنات - مدرسة النور للمكفوفين - مدرسة ملحقة فارس للتعليم الأساسي - مدرسة الثانوية للتعليم والتدريب المزدوج.

وأكدت وكيل الوزارة، على ضرورة التواجد فى النوبتجية الليلية بالمدارس، والانضباط في العمل. وتم إحالة عمال الخدمات الليلية بمدرسة الفنية بنات بالحادقة ، ومدرسة مدينة فارس الإعدادية بنات، ومدرسة الثانوية للتعليم والتدريب المزدوج، للتحقيق لعدم تواجد النوبتجية الليلة بالمدارس ، خلال جولة الدكتورة أماني وكيل الوزارة ليلا.

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