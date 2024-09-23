نصائح لحماية الأطفال من تلوث الهواء

تلوث الهواء و الأطفال.. يمكن أن يؤدي تلوث الهواء إلى تدمير صحة الجهاز التنفسي للأطفال، ووفقًا للنسخة الخامسة من تقرير حالة الهواء العالمي (SoGA)، أصبح تلوث الهواء ثاني أكبر عامل خطر عالمي للوفاة.

ووفق لموقع "healthshots"، أصبح تلوث الهواء سببًا لوفاة 8.1 مليون شخص على مستوى العالم في عام 2021، بحسب التقرير الصادر عن معهد التأثيرات الصحية (HEI) بالشراكة مع اليونيسف، ويؤثر التلوث على الجميع، إلا أن الأطفال دون سن الخامسة أكثر عرضة لآثاره الجانبية، بما في ذلك الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة وأمراض الرئة والربو، وللتخفيف من هذه المخاطر، يجب أن تعرف كيفية حماية الأطفال من تلوث الهواء.

طرق حماية الأطفال من تلوث الهواء

يعتبر الأطفال في سن النمو هم أكثر عرضة لتلوث الهواء، ويقول الدكتور استشاري الطب روحي بيرزادا إن تلوث الهواء يضر بالصحة في مرحلة الطفولة ويزيد من خطر الإصابة باضطرابات الرئة في وقت لاحق من الحياة، وبالتالي من المهم للغاية تقليل التعرض للتلوث وبالتالي تقليل المخاطر.

وهناك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها لحماية الأطفال من التلوث منها:

1- حافظ على نظافة محيطك

نظف المنزل بانتظام باستخدام المكنسة الكهربائية لإزالة الغبار ووبر الحيوانات الأليفة إذا كانت موجودة، حيث يقضي الطفل الذي ينمو في المنزل الكثير من الوقت داخله، وليس فقط جودة الهواء السيئة بالخارج يمكن أن تؤثر على طفلك، ولكن أيضًا جودة الهواء السيئة بالداخل يمكن أن تضر بالجهاز التنفسي لطفلك إذا لم يكن نظيفًا، لذلك تأكد من متابعة التنظيف العميق بانتظام للحفاظ على صحة طفلك.

2- التهوية الجيدة والوجود وسط الطبيعة

تأكد من تهوية منزلك جيدًا، حيث ينصح الخبراء بفتح النوافذ يوميًا لتدفق الهواء النقي.

كما أن الأطفال من عمر 0 إلى 5 سنوات هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الرئة. لذا، اصطحبهم إلى الحدائق المليئة بالنباتات والأشجار حيث يوجد عدد أقل من الملوثات، ومكن أن يساعد التواجد في الطبيعة النقية في شفاء الجهاز التنفسي التالف بالأكسجين النقي، كما يفضل زراعة الأشجار والنباتات بمحيط منزلك ووجود النباتات بشرفة المنزل.

3- الحفاظ على تمارين التنفس

علّم أطفالك النظافة التنفسية الجيدة وتمارين التنفس لتحسين مرونة الرئة. تساعد تمارين التنفس على إزالة السموم من رئتيك والحفاظ على صحتهما.

4- تأكد من أن الطفل يرتدي قناعًا في الخارج

يقترح الخبراء أن يرتدي طفلك قناعًا في الهواء الطلق في الأيام التي يكون فيها الهواء ملىء بالغبار، كما أن ارتداء قناع في الهواء الطلق عندما تكون مستويات تلوث الهواء مرتفعة يمكن أن يجنب طفلك استنشاق الكثير من الهواء الملوث.

5- استثمر في جهاز تنقية الهواء

إذا كنت تعيش في مدينة شديدة التلوث، فحاول تركيب جهاز لتنقية الهواء في المنزل، فالعيش في مدن حضرية شديدة التلوث ومزدحمة يشهد مستويات تلوث أعلى من المناطق الريفية أو المدن أو البلدات الأصغر حجمًا.

ويمتص جهاز تنقية الهواء، "الهواء الداخلي" ويجعله يمر عبر مرشح، ويمتص المرشح الملوثات ويدفع الهواء النظيف مرة أخرى إلى الغرفة.