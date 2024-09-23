من أم بديلة.. جون مولاني وأوليفيا مون يرحبان بطفلهم الثاني

عن طريق أم بديلة، رزق الممثل الكوميدي الأمريكي جون مولاني والممثلة أوليفيا مون بطفل اخر، وهي فتاة، واطلقوا عليها اسم مي جون مولاني.

ووفق لوكالة الأنباء الأمريكية "اسوشتيد برس"، رحبت مون بطفلتها عبر نشر عدة صور تجمعها بها وبصحبة عائلتها وذلك في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، في وقت متأخر من أمس.



وقالت اوليفيا:"مي جون مولاني جاءت إلى العالم في 14 سبتمبر، لقد شعرت بمشاعر عميقة للغاية بسبب عدم قدرتي على حمل ابنتي".

وعن الأم البديلة قالت:" عندما قابلت الأم البديلة لأول مرة تحدثنا من أم إلى أم، لقد أظهرت لي الكثير من اللطف والتفهم، وعرفت أنني وجدت ملاكًا حقيقيًا، لا يمكن للكلمات أن تعبر عن امتناني لأنها حافظت على سلامة طفلتنا لمدة 9 أشهر وجعلت أحلامنا تتحقق.. أنا فخورة بصغاري لأننا قمنا بهذه الرحلة معا".

وأوضحت مون أن "مي (تُلفظ ماي) تعني البرقوق باللغة الصينية".

مرض أوليفيا مون



وكانت مون كشفت في وقت سابق من هذا العام عن إصابتها بسرطان الثدي وخضوعها لعملية استئصال الثديين. وفي مقابلة مع مجلة People في مارس، قالت مون إن مولاني كان بجانبها طوال الوقت وقالت إن الأمر كان "سيشبه تسلق جبل جليدي بدونه".

يذكر أن جون مولاني، 42 عامًا، واوليفيا مون، 44 عامًا، لديهما طفل آخر اسمه مالكولم ويبلغ عامين.

صور ابنة جون مولاني وأوليفيا مون