مصرع شقيقين وامرأة في انهيار مبنى جنوبي إيطاليا

لقي طفلان شقيقان وامرأة حتفهم ، قرب نابولي جنوب إيطاليا ، في انهيار مبنى مؤلف من طابقين كانوا يقيمون فيه، على ما قالت فرق الإطفاء.

مصرع شقيقان وامرأة في انهيار مبنى جنوبي إيطاليا

وكتب عناصر الإطفاء على موقع "إكس"، "عثر عناصر الإطفاء على أب وعلى رضيع على قيد الحياة، وللأسف عثروا على جثتي طفلين آخرين"، بحسب وكالة "فرانس برس".

ويُرجح انهيار المبنى، الواقع في بلدة سافيانو، أن يكون ناجما عن انفجار سببه الغاز، بحسب وسائل الإعلام المحلية، التي أشارت إلى أن الطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات وشقيقها 6 سنوات.

انهيار مبني قرب نابولي جنوب إيطاليا

وعثر عناصر الإطفاء بعد ساعات من البحث بمساعدة الكلاب البوليسية بين الأنقاض على جثة امرأة "لم يُتَعَرَّف عليها بعد"، حسبما قال المتحدث باسم فرق الإطفاء لوكا كاري لقناة "راي نيوز 24 كاري".

وأضاف "أنها امرأة، ونعمل حاليا على انتشال (الجثة) من تحت الأنقاض"، مشددا على أن عمليات البحث معقدة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المرأة جدة الطفلين وكانت تقطن في الطابق الثاني من المبنى، ولا تزال الأم مفقودة بحسب تقارير إعلامية.

وشارك أكثر من 60 متطوعا من الحماية المدنية في عمليات الإنقاذ، بحسب منطقة كامبانيا. ونُقِل الأب والرضيع بعد انتشالهما من تحت الأنقاض إلى المستشفى، وحالة الأب خطيرة.

تحرير 1460 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون ترخيص، قيادة الدراجات النارية بدون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، و1460 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.