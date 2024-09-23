"سامح ندا" يؤكد خريجو الجامعة المصرية اليابانية يعملون بكبرى الجامعات

أكد الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشئون الأكاديمية والتعليم خلال كلمته بحفل التخرج بالجامعة ان اليوم هو يوم عيد بالجامعة حيث نحتفل فيه بنجاح الخريجين وحصولهم على شهادة التخرج موضحا ان اليوم هو يوم حصاد ثمرة الكفاح والعمل الجاد والتميز الأكاديمي واكتساب المهارات المختلفة وبناء الشخصية.

واضاف ان التميز الأكاديمي واكتساب المهارات المختلفة وبناء الشخصية اهم مميزات النموذج اليابانى فى التعليم لذلك أصبح للجامعة خريج متميز مؤهل للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي سواء علي المستوي الاكاديمي أوالمستوي المهني

وأكد ان مع تخريج اول دفعة من جامعتنا نجد ان العديد من خريجينا استطاعوا الحصول علي منح للماجستير والدكتوراه وبعضهم باحثين وأعضاء هيئة تدريس فى كبرى الجامعات بأمريكا - كندا – اليابان والصين و اوربا وكذلك بالجامعات المتميزة في دول الخليج وعلي المستوي المهني فان خريج الجامعة اصبح مطلوبا بالاسم في العديد من المصانع والشركات داخل مصر واليابان.

واشار الى ان شعار الجامعة المصرية اليابانية هو Student First فطلابنا هم قلب جامعتنا، وسبب وجودنا، والقوة الدافعة لرسالتنا. فلسفة E-JUST، في التعليم هي تمكين الطلاب أكاديميا ومهاريا وبناء الشخصية ليكونوا مشاركين نشطين في تشكيل مستقبلهم ومستقبل جامعتهم

جاء ذلك خلال كلمته باول حفل تخرج بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

للطلاب للدفعات من ٢٠١٩ وحتى ٢٠٢٤ لطلاب الدراسات العليا ، والدفعات من ٢٠٢١ الى ٢٠٢٤ لطلاب البكالوريوس بكليات الهندسة وادارة الاعمال الدولية والانسانيات وذلك بحضور الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق ورئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة و السفير أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة وعدد من سفراء الدول الافريقية بالقاهرة ومسئولى مكتب الجايكا وبحضور لفيف من رؤساء الجامعات ونواب البرلمان بلجنة التعليم والبحث العلمى وقيادات من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقيادات تنفيذية بمحافظة الاسكندرية وعدد كبير من أولياء أمور الطلاب وذلك بمقر الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة .