احتفالات بالمولد النبوي الشريف بمحافظة أسيوط

اقامت أبناء الطريقة الرفاعية احتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف بجزيرة بهيج بمركز ابنوب بحضور لفيف من محبى آل البيت والطرق الصوفية واهالى أسيوط ويحيي الحفل فى حب الله وآل بيت رسول الله صل الله عليه وسلم الشيخ الانشاد الدينى السنباطى والشيخ الانشاد الدينى مصطفى عبد الحكيم العربى

بدأت الاحتفالات بآيات من الذكر الحكيم، كما شهد الحفل مقتطفات من تواشيح ومجموعة من ابتهالات الشيخ الانشاد الدينى مصطفى العربى.

يذكر ان أهالى أسيوط احتفلوا بمولد الرسول صل الله عليه وسلم وهى ذكرى سنوية في يوم مولد النبي محمد بن عبد الله في 12 ربيع الأول حسب أشهر الأقوال عند أهل السنّة والمسلمين من كل عام في بعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيدًا أو عبادة بل فرحة بولادة نبيهم رسول الله محمد بن عبد الله صل الله وعليه وسلم.

حيث تبدأ الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول على مدار شهر أو أكثر تقريبا، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، وتكون فيها الدروس من سيرته، وذكر شمائله ويُقدّم فيها الطعام والحلوى، مثل حلاوة المولد.

ويذكر أن جميع الاحتفالات تشهد بالفرحة الغامرة تجتاح كافة قرى محافظة أسيوط بدأت منذ أول ليالى شهر ربيع الأول الذى كرم الله فيه البشرية بمولد خيرة البرية سيدنا محمد صل الله وعليه وسلم

حيث تنتشر ليالى الاحتفال فى كافة أرجاء أسيوط وبصورة يومية بتنظيم حلقات الذكر والمديح الصوفى وليالى إنشاد دينى فى حب رسول الله

وفى الختام الاحتفالية تقدم آل زكى بالتهنئة للحضور في تلك المناسبة المباركة.

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