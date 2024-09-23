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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

خالد الغندور: الاتحاد السكندري وغزل المحلة مهتمان بسيف جعفر

سيف جعفر
سيف جعفر

كشف الإعلامى خالد الغندور، عن اهتمام أندية الاتحاد السكندري وغزل المحلة بالحصول على خدمات سيف فاروق جعفر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" سيف فاروق جعفر خرج من حسابات البرتغالي جوزيه جوميز، وأصبح قريب من مغادرة القلعة البيضاء في ظل استبعاده من التدريبات الجماعية للفريق.

وتابع :" هناك اهتمام من أندية غزل المحلة والاتحاد السكندري بالحصول على خدمات سيف فاروق جعفر على سبيل الإعارة أو البيع النهائي خلال الميركاتو الحالي.

وأتم: من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة مفاوضات مكثفة مع اللاعب لحسم وجهته المقبلة بعد خروجه من حسابات جوميز، ولكن هناك تحفظ من جانب سيف جعفر على الإنتقال لغزل المحلة".

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