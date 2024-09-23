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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

رئيس الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات: رمضان صبحي مازال مهددًا بالايقاف بسبب المنشطات

رمضان صبحي
رمضان صبحي

علق الدكتور حازم خميس،رئيس الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، على أزمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز بعد قرار الوكالة الدولية.

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وتابع الدكتور حازم خميس في مداخلة هاتفية خلال برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" اوقفنا رمضان صبحي إجباريًا ورفعنا العقوبة عنه بعد ذلك".

وأكمل :"الوكالة الدولية رفضت قرار الوكالة المصرية واعتبرت رفع الإيقاف عن رمضان صبحي ملغيًا".

واستطرد:" إجراءات الوكالة المصرية ضد رمضان صبحي كانت قانونية ومن حق الوكالة الدولية الاستئناف على قرار الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات".

وأكد أن رمضان صبحي كان يجب عليه تفسير العينة التي اخدت منه أمام لجنة الاستماع".

وتابع:" أحد قواعد مكافحة المنشطات عدم اللعب أو حتى التدرُب بجوار لاعب يتعاطي المنشطات ".

وأختتم:" لا يوجد ترصد لرمضان صبحي من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، ورمضان صبحي مازال مهدد بالايقاف بسبب المنشطات وقرار الوكالة الدولية ضد رمضان صبحي قانوني".

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