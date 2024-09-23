"الزواج الناجح" ندوة بالمركز الأفريقي لصحة المرأة بالإسكندرية

عقد المركز الإفريقي لخدمات صحة المراة بالاسكندرية رئاسة الدكتورة ميرڤت السيد وبالتعاون مع نقابة طب الاسنان بالاسكندرية برئاسة الدكتور وليد الديب نقيب طب الاسنان بالاسكندرية ندوة عن أهمية الزواج الناجح في استقرار الأسرة المصرية.

حاضر فيها الدكتور ابراهيم الجمل رئيس لجنة الفتوى ومدير عام الوعظ بالازهر الشريف بالاسكندرية ،تحدث فيها عن فلسفة الزواج في الاديان بوجه عام قدسية الزوج والزوجه والحياه الأسرية وكيف خلق الله سيدنا آدم وخلق له زوجه في الجنه بهدف الاستقرار والراحة والتي تعتبر سنة الله في خلقه،

ونوه الي اهمية النظام في حياة الافراد والتي من شأنها ظبط حياة الإنسان والذي قعدها وأسسها هو الله سبحانه وتعالى كما شرح الدور الوجودي للأب والأم والأبناء والأخوه والذي لا دخل للإنسان في اختيارهم وعلي عكس الحياه الزوجية والتي يختار فيها كل انسان شريكة في الحياه بهدف الاستقرار والامن وبناء الأسرة والتي هي نواة المجتمعات بأسرها.

ونوه الدكتور الجمل رئيس لجنة الفتوى الي النظام الإجتماعى فى الإسلام وفلسفة الإسلام فى الحفاظ على الأسرة وأهمية الخطبة فى الإسلام والفهم الصحيح لمصطلح القوامة والتى تعنى المسؤولية والإحتواء والشعور بالأمان والرعاية الكاملة للأسرة بالاضافة الي اثار الاختيارات العشوائية في حياتنا علي عدم استقرار الأسر المصرية ، وضرورة علم الافراد في المجتمع بأسس الحياه الزوجية السليمة والتي قد تساعد الأسرة علي الاستقرار في الحياة الاسرية والتي من شأنها تلعب دوراً في تنشأة اسرة سليمة البنية الاجتماعية .

كما أشار الي معايير الكفاءة التي يتم بها أختيار الزوج لزوجته والعكس والتي تشتمل علي الكفاءة المادية والاجتماعية والبدنية وكذلك الفكرية والعقلية. واختتمت الندوة بمحاضرة الأستاذة الدكتورة الهام فياض أستاذ الصحة النفسية بكلية التمريض بجامعة الإسكندرية حيث شرحت الفروقات الفردية بين الأشخاص وأنواع الشخصيات في الحياه الزوجية وكيفيه التعامل مع كل فرد بشخصيته المستقلة ، كما ركزت علي أسباب الزواج الناجح وكيفية التعامل في الحياه الزوجية حتي الوصول لبر الأمان وكذلك كيفيه التغلب علي المشكلات الزوجية وكيفيه حلها من كلا الطرفين واثر ذلك علي نجاح الأسرة وتنشئة أبناءها تنشئة سويه نفسياً يستطيعوا القيام بدورهم في المجتمع .