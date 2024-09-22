اللحظات الأخيرة في حياة رضا إسماعيل الليثي .. "مات في حضن والده"

حادثة مأساوية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت محركات البحث، ولاقت اهتمامًا واسعًا من جمهور الفنان إسماعيل الليثي وزملائه في الوسط الفني، إذ أعلن عن وفاة نجله رضا الشهير بـ "ضاضا" والبالغ من العمر 9 سنوات مساء أمس إثر سقوطه من الدور الـ 10 في المنيرة الغربية بمطقة إمبابة، ودعا له رواد مواقع السوشيال ميديا والجماهير بالرحمة وأن تتماسك أسرته بالصبر، خاصة أن الطفل معروف بخفه دمه ورقصاته الشهيرة على التيك توك.

رضا إسماعيل الليثي

اللحظات الأخيرة في حياة رضا إسماعيل الليثي

كشفت جدة الطفل رضا إسماعيل الليثي في تصريحات إعلامية، اللحظات الأخيرة قبل أن يفارق الطفل الحياة، إذ قالت إن ضاضا كان يلهو قبل أن يختل توازنه ويسقط من الدور العاشر، مشيرة إلى أن روحه لم تخرج من جسده إلا بعد أن وصل والدة وتوفى رضا وهو في حضن والده.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط طفل من عقار في المنيرة الغربية، وعلى الفور تحرك رجال المباحث إلى مكان الواقعة واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الطفل وبعض من الشهور العيان، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

كما كشفت التحريات عن سبب وفاة رضا ابن المطرب إسماعيل اللليثي، وبالفعل تبين أنه أثناء لهوه، اختل توازنه وسقط من الطابق العاشر، ليلقى مصرعه في الحال متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وفشلت محاولات إنقاذه.

رضا إسماعيل الليثي

انهيار والدة رضا إسماعيل الليثي في عزاء نجلها

خيم الحزن الشديد على جميع أفراد الوسط الفني بعد إعلان وفاة رضا إسماعيل الليثي، ودخلت خبيرة التجميل شيماء سعيد زوجة الفنان ووالدة الطفل، في نوبة انهيار شديدة خلال عزاء نجلها الذي يقام الآن في منطقة إمبابة، وحرص عدد من الأصدقاء وأفراد الأسرة ومجموعة كبيرة من الوسط الفني على أداء واجب عزاء الطفل رضا إسماعيل الليثي، وحاولت السيدات مواساة والدة الطفل الراحل، إذ ظهرت في الصور والفيديوهات بملامح الصدمة الشديدة الممزوجة بالحزن، وسط كلمات المواساة والدعاء لها بالصبر والسلوان.

كما حرص إسماعيل الليثي على التواجد بجانب زوجته في العزاء، حيث احتضنها بعد دخولها في حالة انهيار وهي تردد "ابننا مات".

عزاء رضا إسماعيل الليثي