"ابننا مات".. أول ظهور لزوجة إسماعيل الليثي بعد وفاة ابنها|ملامح صدمة ممزوجة بالحزن
علقت والدة الطفل الراحل رضا الليثي، نجل فنان الأغنية الشعبية إسماعيل الليثي، على وفاة ابنها البالغ من العمر 9 سنوات، والذي رحل عن عالمنا أمس إثر سقوطه من الدور الـ 10، بكلمات مؤثرة كتبتها عبر صفحتها الشخصية بموقع تيك توك، إذ نشرت صورة لزوجها وطفلها كشفت عن موعد ومكان العزاء، وكتبت :" العزاء في ميدان الترول امبابة شارع المحطة مستنياكم، انا لله وانا اليه راجعون.. ربنا يرحمك يا حبيبي وجعت قلبنا كلنا ياحبيبي يابني، يارب برد ناري".
انهيار والدة الطفل رضا إسماعيل الليثي في العزاء
عمت حالة من الصمت والحزن الشديد على الوسط الفني، بعد إعلان وفاة نجل الأغنية الشعبية إسماعيل الليثي مساء أمس، عقب سقوطه من شرفة منزله بالدور العاشر أثناء اللعب، ليلقى حتفه في الحال، ودخلت خبيرة التجميل شيماء سعيد زوجة الفنان ووالدة الطفل، في نوبة انهيار شديدة خلال عزاء نجلها الذي يقام الآن في منطقة إمبابة.
حرص عدد من الأصدقاء وأفراد الأسرة ومجموعة كبيرة من الوسط الفني على أداء واجب عزاء الطفل رضا إسماعيل الليثي، وحاولت السيدات مواساة والدة الطفل الراحل، إذ ظهرت في الصور والفيديوهات بملامح الصدمة الشديدة الممزوجة بالحزن، وسط كلمات المواساة والدعاء لها بالصبر والسلوان.
كما حرص إسماعيل الليثي على التواجد بجانب زوجته في العزاء، حيث احتضنها بعد دخولها في حالة انهيار وهي تردد "ابننا مات".
التحريات تكشف أسباب وفاة رضا إسماعيل الليثي
كشف تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، سبب وفاة رضا ابن المطرب إسماعيل اللليثي، البالغ من العمر 9 سنوات، إذ تبين أنه أثناء لهوه، اختل توازنه وسقط من الطابق العاشر، بمنطقة المنيرة الغربية، ليلقى مصرعه في الحال متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وفشلت محاولات إنقاذه.
وعلى الفور استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الطفل وبعض من الشهور العيان، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، في حادثة مأساوية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت محركات البحث، ولاقت اهتمامًا واسعًا من جمهور الفنان الشعبي وزملائه في الوسط الفني.
ونعى المطرب نجله بكلمات مؤثرة عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "ابني وابن عمري في ذمة الله".
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