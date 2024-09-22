لمرضى حساسية الفول السوداني .. احذر تناول المستردة

تلوث الأطعمة بـ المستردة .. أصدر مسؤولو بالصحة البريطانية تحذيرًا عاجلاً لملايين البريطانيين الذين يعانون من حساسية الفول السوداني، بعد العثور على عدد من المنتجات في المتاجر الكبرى تحتوي على آثار غير معلنة من الفول السوداني.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عثر على المادة الضارة داخل مسحوق الخردل أو "المستردة" المستخدم في نكهة الصلصات والسلطات والسندويشات المعبأة مسبقًا.

تمكنت وكالة معايير الغذاء من تحديد مكونات المستردة الملوثة وتبين أنها تعود إلى منتج مقره في الهند وشركة واحدة قامت بتوريد المواد إلى المملكة المتحدة.

وتقول الهيئة إنه لا يوجد حتى الآن أي دليل على تأثر الموردين الآخرين، وفي حين يحاول مسؤولو الصحة تحديد النطاق الكامل للمنتجات الفردية المتأثرة، فإنهم ينصحون أي شخص يعاني من حساسية الفول السوداني بتجنب أي منتجات تحتوي على الخردل أو مسحوق الخردل.

وفي بيان لها، قالت هيئة معايير الغذاء: "إذا كان المستردة موجودة في أي طعام، فيجب وضعه على العبوة بخط عريض لأنه مادة مسببة للحساسية في حد ذاته".

'وأضاف البيان: "إذا كنت تتناول الطعام خارج المنزل، يرجى سؤال موظفي المقهى أو المطعم عما إذا كان أي من منتجاتهم يحتوي على المستردة - بموجب القانون، يجب على شركات الأغذية تقديم هذه المعلومات للعملاء.'

ونصحت الشركة البريطانية المتضررة، FGS Ingredients Ltd، المتاجر التي تبيع منتجاتها بإزالة المنتجات التي تحتوي على مكونات المستردة الملوثة.

ترد قائمة كاملة بالمنتجات الملوثة التي تأثرت حتى الآن على موقع هيئة معايير الغذاء ، وتشمل صلصة الشواء من شركة Harvester، وغموسات دومينوز - بنكهة العسل والمستردة والثوم والأعشاب - ومجموعة من المنتجات الخاصة من سلسلة السوبر ماركت SPAR.

كما تتأثر أيضًا سلطة الكرنب من SPAR وسلطات المعكرونة وحشوات السندويشات والعديد من اللفائف والسندويشات الجاهزة.

يُعتقد أن حساسية الفول السوداني تصيب حوالي واحد من كل 50 طفلاً وحوالي 200 شخص بالغ.

في حين أن بعض المصابين بالحساسية يعانون فقط من أعراض خفيفة عند تعرضهم للفول السوداني، مثل تورم الشفاه وحكة الجلد، فإن التعرض للفول السوداني قد يكون قاتلاً بالنسبة للآخرين.

يموت ما يقرب من 10 بريطانيين كل عام بسبب الحساسية المفرطة - وهي رد فعل تحسسي يهدد الحياة حيث يصبح المصاب غير قادر على التنفس.