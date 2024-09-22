الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

5 عادات يومية تسبب ظهور الهالات السوداء وكيفية تجنبها

حلمية الزيتون
حلمية الزيتون

تعتبر الهالات السوداء مشكلة شائعة تؤثر على مظهر الوجه وتعطيه مظهرًا مرهقًا وغير صحي، رغم أن العوامل الوراثية قد تكون جزءًا من المشكلة، إلا أن هناك العديد من العادات اليومية التي تساهم في تفاقم هذه الظاهرة، ومعرفة هذه العادات يمكن أن يساعد في تجنبها والتقليل من ظهور الهالات السوداء.


 

حلمية الزيتون

عادات تسبب ظهور الهالات السوداء

1. قلة النوم

النوم غير الكافي أو النوم المتقطع يؤثر بشكل مباشر على صحة البشرة. يؤدي الحرمان من النوم إلى تمدد الأوعية الدموية تحت العينين، مما يبرز الهالات السوداء ويجعلها أكثر وضوحًا.


 

2. التدخين

يعتبر التدخين من العادات التي تضر بصحة الجلد وتساهم في ظهور الهالات السوداء. يحتوي التبغ على مواد سامة تضعف الأوعية الدموية وتقلل من تدفق الأكسجين إلى الجلد، مما يجعل المنطقة تحت العين تبدو داكنة.


 

3. التعرض المفرط للشمس

التعرض الطويل لأشعة الشمس يزيد من إفراز الميلانين، وهو الصبغة المسؤولة عن لون البشرة. عندما تتعرض منطقة العين لأشعة الشمس بكثرة دون حماية، قد يؤدي ذلك إلى زيادة التصبغ وظهور الهالات السوداء.


 

4. فرك العينين بشكل مفرط

فرك العينين باستمرار، سواء نتيجة الحساسية أو الإرهاق، يسبب تهيج الجلد حول العينين ويؤدي إلى تضرر الأوعية الدموية الصغيرة في هذه المنطقة، مما يعزز من ظهور الهالات.


 

5. النظام الغذائي غير المتوازن

النقص في بعض العناصر الغذائية مثل الحديد والفيتامينات الأساسية يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الجلد ويساهم في ظهور الهالات السوداء. نقص الحديد بشكل خاص يؤدي إلى شحوب البشرة وظهور الأوردة الدموية بشكل أوضح.


 

الهالات السوداء ليست فقط مشكلة جمالية، بل يمكن أن تكون إشارة إلى مشاكل صحية أو نتيجة عادات يومية سيئة. تحسين نمط الحياة، من خلال النوم الجيد، الحماية من الشمس، وتناول نظام غذائي متوازن، قد يساهم في تقليل ظهور الهالات السوداء بشكل كبير.

مواد متعلقة

الأطعمة المفيدة لمرضى السكري وتأثيرها الإيجابي على صحتهم

طريقة عمل محلول طبيعي لعلاج التهاب اللثة وفوائده الصحية

ماسك فعال لتفتيح تصبغات البشرة واستعادة نضارتها الطبيعية

فوائد زيت الجوجوبا للشعر| سر العناية الطبيعية لشعر صحي ولامع

أعراض نقص الزنك في الجسم وأفضل الأطعمة الغنية به لتعزيز صحتك

فوائد ماء الورد للبشرة.. إشراقة طبيعية وترطيب مذهل

طريقة عمل مرطب طبيعي لتحت العين| عناية صحية لبشرة نضرة

الشوكولاتة الداكنة.. كنز من الفوائد الصحية والنكهات الغنية
الجريدة الورقية