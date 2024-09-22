إذاعة الاحتلال: العثور على مسيّرة مفخخة تابعة لحزب الله في حادث خطير فى الشمال

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن قوات الأمن عثرت على مسيّرة تابعة لحزب الله في شمال فلسطين المحتلة ، وتبين لاحقاً أنها كانت مفخخة. ووصفت الإذاعة الحادث بأنه "خطير"، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم بالتحقيق في ملابسات الحادث وكيفية تسلل المسيّرة إلى الأجواء الإسرائيلية.

وأضافت المصادر أن المسيّرة تم اكتشافها في منطقة قرب الحدود اللبنانية، وتعمل فرق المتفجرات على تفكيكها وتأمين المنطقة. ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الشمال الإسرائيلي توتراً متصاعداً، وسط مخاوف من تصعيد أكبر مع حزب الله.

هذه الحادثة تضاف إلى سلسلة التوترات التي شهدتها المنطقة مؤخراً، والتي شملت تبادل القصف والغارات الجوية بين الطرفين.

إسرائيل تخطط لهجوم بري للاستيلاء على مناطق بعمق الأراضي اللبنانية

أفادت مجلة "الإيكونوميست" نقلاً عن مصادر عسكرية، أن الجيش الإسرائيلي يخطط لشن هجوم بري على لبنان يشمل الاستيلاء على مناطق تمتد لبضعة أميال داخل الأراضي اللبنانية. وتهدف هذه العملية إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية في مواجهة تصاعد التوترات مع حزب الله، خاصة على الحدود الشمالية.

المصادر العسكرية أشارت إلى أن الخطة تتضمن تأمين مواقع استراتيجية لعرقلة عمليات حزب الله في المنطقة، وسط تصعيد ميداني مستمر. يأتي ذلك بالتزامن مع الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال الأيام الأخيرة.

ويعكس هذا التخطيط الاستراتيجي تصاعد المخاوف من اندلاع حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله، في ظل التوترات الإقليمية الراهنة التي تشمل أيضاً المواجهات العسكرية في قطاع غزة.

الاحتلال يفحص أنباء عن مقتل يحيى السنوار في غارة جوية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي يفحص إمكانية مقتل يحيى السنوار، قائد حركة حماس في غزة، خلال غارة جوية نُفذت مؤخراً. هذه التقارير أثارت اهتماماً واسعاً، إلا أن مصادر في جهاز الدفاع الإسرائيلي سارعت إلى نفي هذه الأنباء، مؤكدة عدم وجود تأكيد رسمي حول مقتل السنوار.

يأتي هذا في ظل التصعيد المستمر بين إسرائيل وحماس، حيث تشن القوات الإسرائيلية غارات مكثفة على مواقع متعددة في قطاع غزة منذ اندلاع النزاع الأخير. وقد سبق للجيش الإسرائيلي أن استهدف شخصيات بارزة في الحركة خلال العمليات العسكرية السابقة، مما يجعل التقارير حول استهداف السنوار محط متابعة دقيقة.

ورغم نفي المصادر الرسمية، إلا أن التحقيقات لا تزال جارية للتأكد من مصداقية هذه المعلومات.