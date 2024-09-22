في وسط الشارع.. ربة منزل تطعن طليقها في بطنة بسبب خلافات مالية

شهدت منطقة مصر القديمة، مشاجرة بين ربة منزل وطليقها أصابت خلالها المتهمة طليقها بجرح طعني في البطن إثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات مالية.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة، تضمن ورود بلاغا لشرطة النجدة، بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة قسم مصر القديمة وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة لكشف الملابسات.

وتبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة نشوب مشاجرة بين ربة منزل بالغة من العمر 27 عاما وطليقها عاطل بالغ من العمر 39 سنة، بسبب مشادة كلامية لخلافات مالية بينهم.

وتبين من تحريات مباحث القاهرة إصابة الأولى بجرح سطحي في اليد وكدمات متفرقة، وإصابة طليقها بجرح طعني شبه نافذ في البطن وتم نقله لمستشفى القصر العيني، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.