"الأنظار تتجه إلى نهر النيل".. هل توقعت ليلى عبد اللطيف مرض أسوان الغامض؟

ماذا يحدث في أسوان، إصابات أسوان، مياه النيل، نهر النيل، كلمات تصدرت التريندات والمشهد خلال الساعات الماضية، بعد أن سجلت محافظة أسوان إصابة ما يقارب من 120 مواطن بنزلات معوية حادة وحالات تسمم، وتسبب في حالة من الجدل وسط وخاوف من تفشي مرض غامض نتيجة لتلوث مياه نهر النيل، ولكن الأمر الذي تسبب في صدمة الجماهير هي خبيرة التوقعات اللبنانية ليلى عبد اللطيف المعروف عنها توقعاتها التي لا تخيب، إذ تنبأت بحدث مؤسف سيقع في مياه النيل في أحدى البرامج التلفزيونية، مما جعلها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي والتريندات بحثًا عن الحقيقة.

مياه النيل في أسوان

ليلى عبد اللطيف تتصدر المشهد بحدث مرض أسوان الغامض

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف تتنبأ بوقوع كارثة في مياه نهر النيل، وتسبب في حالة من الجدل والفزع للمواطنين خوفًا من تحقيق نبوءتها.

قالت ليلى عبد اللطيف في أحدى البرامج التلفزيونية :" ستتجه الأنظار ومعها وسائل الإعلام إلى نهر النيل في مصر، بسبب وقوع حدث ما ومن هنا سنسمع من الرئيس عبد الفتاح السيسي توضيح عبر الإعلام يخاطب من خلاله الشعب المصري وبيشرح أسباب وحقيقة هذا الحدث".

https://youtube.com/shorts/D6Qgy4YzUG8?si=Sgw2wFh8y2Gl9Gp2

مخاوف من ثلوت مياه نهر النيل تثير مخاوف المواطنين

في صباح يوم السبت الموافق 21 سبتمبر، تفاجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي والشعب المصري، بتريند منتشر على منصات السوشيال ميديا "ماذا يحدث في أسوان"، إذ رصدت العديد من حالات التسمم وإصابات بنزلات معوية حادة بين عدد من مواطنين في مستشفيات أسوان ، نتيجة لمرض غامض في المحافظة، وسرعان ما انتشرت منشورات على موقع فيسبوك وإكس، تحذر من شرب المياه من الحنفية.

مرض أسوان

زعم عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا، أن هناك حالات وفيات بسبب هذا الرض، وكثرت تداول أسبابه فالبعض يزعم أنه نتيجة لتلوث مياه النيل نتيجة لتسريب مصنع كيماويات والبعض يرى أن السبب الفياضات التي جاءت من السودان تسببت في تلوث المياه خاصة أن السودان انتشر فيها مرض الكوليرا.

وزارة الصحة تحسم الأمر وتكشف المستور

وبعد كثرة القيل والقال، أنكرت وزارة الصحة المصرية في بيان رسمي، حقيقة ما تم تداوله من أخبار على أنها حالات تسمم كما أرسلت الوزارة فريقًا من القطاع الطبي الوقائي إلى أسوان، لمعرفة حقيقة الوضع بعد تردد حالات مصابة بأعراض نزلات معوية منها إسهال وغثيان وتقيؤ على مستشفيات المحافظة.

مرض أسوان

وأشارت الوزارة إلى أن الدلائل التي رصدها الفريق الطبي تشير إلى أنه لا يظهر حتى الآن وجود ارتباط وبائي لجميع الحالات، حيث أن غالبيتها من منطقتي أبو الريش بحري ودراو ولكل منهما محطة مياه منفصلة.

كما فحص وزارة الصحة عينات من محطة المياه حاليًا وكذلك عينات آخر ثلاثة أشهر، وثبت عدم وجود أي تغير ميكروبيولوجي أو كيميائي، ومن جهتها أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عدم وجود تلوث في مياه الشرب أدى إلى إصابات بالتسمم، مشددة على أن هذه الأمر غير وارد على الإطلاق.