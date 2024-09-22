الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

عقر 23 شخصا.. تفاصيل واقعة كلب الدويقة

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت منطقة عزبة خيرالله بالدويقة في منشأة ناصر حالة من الذعر بسبب هجوم كلب مفترس على المواطنين في الشارع أسفر عن إصابة 23 شخصًا؛ بعدما هاجمهم الكلب وتم نقلهم لمستشفى الحميات لتلقي العلاج.

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تعود أحداث الواقعة عندما تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من مستشفى الحميات بوصول 23 شخصًا مصابين بجروح متفرقة بأجسادهم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتبين عقر كلب ضال لهم أثناء سيرهم بالشارع بمنطقة عزبة خيرالله بالدويقة، وتم إعطاؤهم المصل اللازم.

 

وبالبحث عن الكلب الضال تبين قيام الأهالي بقتله، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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