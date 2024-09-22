استجابة للأهالي.. هدم مدرسة نجع المساعيد تمهيدًا لإعادة البناء بالمنوفية

كشف محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات صحفية لبوابة الوفد أنه غداً سيبدأ العمل في هدم مدرسة نجع المساعيد في السادات، استجابة لمطالب الأهالي وأولياء الأمور تمهيدا لإعادة البناء، وذلك وفقا لتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية.

«تعليمات محافظ المنوفية بسرعة إنهاء إجراءات الهدم»

وأوضح محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية على صدور تعليمات من اللواء إبراهيم أبو ليمون للأبنية التعليمية لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشروع في بناء المدرسة، والتنسيق مع محافظة البحيرة التي تقع فيها ملكية الأرض، حيث تتبع هذه المدرسة المنوفية فنيا لكن زمام الأرض في منطقة تتبع البحيرة.

وكانت قد سيطرت حالة من الاستياء الشديد لدى أولياء أمور الطلاب والطالبات بأول أيام العام الدراسي الجديد خاصةً طلاب مدرسة نجع المساعيد بجوار كمين العجيزي القديم التابعة إلى الإدارة التعليمية بمركز السادات محافظة المنوفية بعد هدم المدرسة منذ عامين بناءاً على قرار تعليم المنوفية وبناء مدرسه حديثة توائم التعليم الحديث ولكن لا يحدث حتي الآن.

وكانت قد قررت مديرية التربية بمحافظة المنوفية قبل بدء العام الدراسي الجديد منذ عامين بأيام معدودة هدم مدرسة نجع المساعيد بجوار كمين العجيزي القديم التابعة الى الإدارة التعليمية بمركز السادات محافظة المنوفية وتسببت هدم المدرسة الابتدائية الوحيدة في تلك المنطقة المنعزلة في أزمة حقيقية وجعل التلاميذ يواجهون مصيرا مجهولا على أبواب العام الدراسي الجديد بحسب ما ذكر أولياء الأمور

وأكد أولياء الأمور، أن حياة أبنائهم تتعرض للخطر حيث أن المدارس التي نقل قيد التلاميذ اليها توجد على الطريق السريع من الجانبين بالإضافة إلى سكة حديد خاصة بالقطار دون مزلقان أو عامل مزلقان مما تسبب على مدار العام الدراسي الماضي بوفاة 5 طلاب جراء حوادث الطريق أثناء عبور الطريق وقت الذهاب الي المدرسة.

وكان قد قرر تعليم المنوفية نقل جميع الطلاب المقيدين بالمدرسة الي مدارس بعيدة حيث أن ذلك المكان منعزل تماماً واقرب مدارس لهم هي مدارس مدينة السادات ومدارس مركز كفر داوود مما يمثل خطر علي الطلاب حيث أنها تبعد عن المكان الخاص بالتلاميذ "بمسافة 8كيلوا "حيث أنهم جميعهم طلاب المرحلة الابتدائية.

وعلي جانب آخر قرر الأهالي وأولياء الأمور لطلاب مدرسة نجع المساعيد بجوار كمين العجيزي القديم التابعة لمركز السادات محافظة المنوفية الذهاب إلى المدرسة في صباح اليوم الأحد بأول أيام الدراسة رغم عدم ملائمتها نهائياً للعمل،حيث لا يوجد بها مدرسين أو عاملين.

مطالب أولياء أمور طلاب مدرسة نجع المساعيد

وطالب أولياء الأمور المسؤولين في محافظة المنوفية ووزارة التربية والتعليم بسرعة بناء مدرسة في منطقة نجع المساعيد بجوار كمين العجيزي القديم التابعةالي ا لادارة التعليميه بمركز السادات بالمنوفية حفاظاً على سلامة أبنائهم وحرصاً علي إستكمال مشوارهم التعليمي.

تعامل الأجهزة المعنية في المنوفية مع شكاوي أولياء أمور مدرسة نجع المساعيد بالسادات

وعلى الفور تعاملت الأجهزة المعنية في المنوفية مع الأمر وحدث تنسيق على أعلى المستويات لتلبية رغبة الأهالي والشروع في إجراءات البناء في أقرب توقيت خدمة لأهالي المنطقة والتسهيل عليهم وعلى أبنائهم.

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