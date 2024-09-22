أمرت نيابة مدينة نصر ، بالتصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم سيارتين إحداهما “أوبر” بطريق السويس الصحراوى، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وطلبت التقرير الفني لمعرفة أسباب الحادث.

قرار جديد بشأن حادث تصادم سيارتين بطريق السويس الصحراوى

وتلقي قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق السويس، ووجود متوفيين ومصابين بطريق السويس.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي “أوبر” وبداخلها سائق توفي متأثرًا بإصابته وبصحبته مدير شركة للمقاولات توفي متأثرًا بإصابته إثر التصادم مع سيارة أخرى بداخلها طالبان أصيبا بكدمات وسحجات، وتم نقلهما لمستشفى القاهرة الجديدة لتلقى العلاج.

ودلت التحريات، أن انفجار الإطار الأمامي للسيارة الأولى أثناء سيرها على الطريق، أدى لعبورها للجهة المقابلة واصطدامها بالثانية، ونتج عن ذلك وفاة قائد السيارة الأولى ومستقلها، وإصابة مستقلي السيارة الثانية وتلفيات بالسيارتين، حُرر محضر بالواقعة وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم بين سيارتين بالعبور

وفي واقعة أخري ، أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بمدينة العبور بمحافظة القليوبية ، والذي أسفر عن ٧أشخاص ، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كانت البداية بتلقي اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا يفيد بوقوع حادث، ووجود مصابين أمام صينية الفيروز في مدينة العبور.

وانتقلت على الفور الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اصطدام ميكروباص مع سيارة نقل، في اتجاه قسم العبور، ما أسفر عن سقوط 7 مصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتم رفع آثار الحادث من على الطريق وتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.