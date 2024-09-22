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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

طريقة عمل آيس كريم الفراولة المنعش في المنزل

ايس كريم فراولة
ايس كريم فراولة

الـ آيس كريم من أكثر الحلويات المحبوبة عالميًا، ويمثل خيارًا مثاليًا للاستمتاع به في أيام الصيف الحارة. من بين نكهات الآيس كريم المميزة، يأتي آيس كريم الفراولة كواحد من الخيارات المنعشة والمليئة بالنكهة الطبيعية للفواكه. يمكن تحضيره بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة، مما يضمن الحصول على حلوى صحية وطازجة بعيدًا عن المكونات الصناعية.


 

ايس كريم فراولة

طريقة عمل آيس كريم الفراولة

المكونات:

- 2 كوب من الفراولة الطازجة.

- 1 كوب من السكر.

- 1 كوب من الكريمة الثقيلة (كريمة خفق).

- 1 كوب من الحليب كامل الدسم.

- 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.


 

طريقة التحضير:

1. اغسل الفراولة جيدًا وقطعها إلى قطع صغيرة.

2. ضع الفراولة في الخلاط مع السكر، ثم امزجها حتى تحصل على مزيج ناعم.

3. في وعاء آخر، اخفق الكريمة الثقيلة حتى تصبح قوامها كثيفًا.

4. أضف الحليب والفانيليا إلى خليط الفراولة واخلط جيدًا.

5. قم بطي الكريمة المخفوقة بعناية في خليط الفراولة حتى تمتزج تمامًا.

6. ضع الخليط في وعاء محكم الغلق، ثم ضعه في الفريزر لمدة 4-6 ساعات حتى يتماسك الآيس كريم.

7. عند التقديم، أخرج الآيس كريم من الفريزر واتركه لمدة 5 دقائق حتى يصبح أسهل في التقديم.


 

فوائد آيس كريم الفراولة

إلى جانب طعمه الرائع، يحتوي آيس كريم الفراولة على فوائد غذائية. الفراولة مصدر غني بالفيتامينات مثل فيتامين C، وتحتوي على مضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجهاز المناعي. بالإضافة إلى ذلك، تحضير الآيس كريم في المنزل يتيح لك التحكم في كمية السكر واستخدام مكونات طازجة وطبيعية.

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