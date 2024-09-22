وكيل صحة سوهاج يناقش الخطة الإستثمارية ومشروعات حياة كريمة بالمحافظة

ناقش الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج - اليوم - وبحضور المهندس علي عبدالساتر مدير مشروعات بوزارة الصحة والسكان و الدكتور محمد عاطف مدير إدارة الرعاية الأساسية و الدكتور أحمد صابر مدير إدارة التخطيط و ا. محمد العبد مسئول مشروعات حياة كريمة بمديرية الصحة ،

الخطة الإستثمارية ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة وذلك للوقوف على أخر المستجدات و حجم الإنجاز

حيث شدد دويدار علي ازالة جميع المعوقات و الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات لتصبح جاهزة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في المواعيد المحددة.

كما أوضح انه تم الإنتهاء من رفع كفاءة 44 وحدة طب أسرة، و انشاء 52 وحدة طب أسرة ومركز طبي جديد و 7 وحدات لتنمية الأسرة .

لافتاً إلى بذل مزيد من الجهود للإسراع في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومشروعات "حياة كريمة"، بهدف إحداث تنمية حقيقية يشعر بها المواطن في محل إقامته، فضلًا عن رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن

مؤكداً سعي القيادة السياسية الدائم لإحداث تنمية حقيقية وشاملة وخاصة بمحافظات الصعيد و تحظي محافظة سوهاج بنصيب كبير من تلك المشروعات