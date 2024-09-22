سميرة توفيق وأم كلثوم.. الوسط الفني يكتسح المناهج الدراسية|الشعب الأردني بين المؤيد والمعارض

تداول مجموعة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من منهاج التربية الفنية والموسيقية والمسرحية للصف الرابع الابتدائي في الأردن تظهر فيها الفنانة اللبنانية الشهيرة سميرة توفيق، والأمر الذي تسبب في حالة من الجدل وسخط الأوساط الأردنية من المنهج.

سميرة توفيق

جدل في الأردن بسبب سميرة توفيق وأم كلثوم

أثارت مناهج الصف الرابع الابتدائي حالة من الجدل وغضب الشعب الأردني، إذ تداول الجماهير مجموعة من الصور من المناهج والتي تعد إصداراً تجريبياً جديداً يُدرج لأول مرة هذا العام والتي تحتوي على سيرة ذاتية لمجموعة من الفنانين والمغنين مثل سميرة توفيق، والتي أثارت استياء وغضب البعض.

والأمر الذي تسبب في غضب أكبر هو تواجد السيرة الذاتية للفنانة الكبيرة الراحلة "أم كلثوم" أحد دروس مادة اللغة الإنكليزية للصف الثامن، وسرعان ما انقسم الجماهير بين المؤيد والمعارض، إذ اعتبر المؤيدين أن هذه المناهج هي خطوة لتعزيز الهوية الثقافية العربية، بينما كانت أراء المعارضين أن هناك شخصيات تاريخية أردونية كان لها الأولوية ضمن المناهج التعليمية.

أم كلثوم

سميرة توفيق

أنقسام أراء رواد السوشيال ميديا بسبب سميرة توفيق

بعد انتشار الصور بدقائق قليلة، انهالت التعليقات والأراء من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع "إكس" تويتر سابقًا، مما أدى إلى انقسام الجماهير بين المؤيد والمعارض، وجاءت التعليقات المرحبة بالفكرة كالأتي، " سميرة توفيق أراها أيقونية غنائية أردنية والتركيز عليها في كتاب التربية الفنية والموسيقى جميل ، كان وصفي وحابس رحمهم الله في اصعب الأوقات يكتبون الكلمات ويوجهون لهذه الأغاني الوطنية الأردنية ف لسميرة توفيق وصوتها وأغانيها الأردنية تاريخ عظيم يجب أن يعلمه كل اردني"، " عملو اثارة جدل غير طبيعيه ...كتاب اسمو فن وموسيقى يعني عم شو راح يكتبوا .عن حياة علماء والا تاريخ"، " للناس اللي بتنتقد، كتاب تربية فنية شو يحطو فيه علم الذرة".

سميرة توفيق

سميرة توفيق

سميرة توفيق

بينما جاءت التعليقات المعارضة للمنهج كالأتي، " لاتربط سماعك للاغاني بقبولك او وفضك لوجودها بالمنهاج لكن إظهارها كمؤثره هو المشكله،ارفض ان تكون قدوه لأبنائي وارفض ان تكون ابنتي مطربه،للفن درجات أعلاه مايترك أثر وأدناه ما لم يضيف لنا سوى مجرد اغاني"، " اليوم سميرة توفيق و بكرا هيفا وهبي و بوس الواوا"، " شو هاد الحكي يا مومني هل ترضى ان تصبح ابنتك مغنيه وتغني وتفتن الشباب بصوتها ولبسها وحضورها وتدفع لها الاموال هؤلاء عباره عن عباد المال القذر سبب في نشر الرذيله في مجتمعتنا وسبب ضياع عقول الشباب من ورا الفنانين والمشاهير وهو لا يرضى رب العباد هذا الكلام ستواجه فيه امام الله".

سميرة توفيق

سميرة توفيق

سميرة توفيق

خبير التربية والتعليم وإدارة المناهج في الأردن يعلق على الأمر

علق خبير التربية والتعليم وإدارة المناهج ذوقان عبيدات على وجود سميرة توفيق وأم كلثوم في المناهج قائلًا :" يجب احترام جميع الفنانين، ولكن الأطفال لا يعرفون بعضهم، والمطلوب تعريفهم بأصالة الفن والقيم الفنية، وتجنب السخرية التي ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي، ومن الأفضل التركيز على فنانين مثل توفيق النمري أو فيروز أو أم كلثوم".

أم كلثوم