باراك أوباما يعلن موعد طرح الجزء الثاني من مذكراته

بعد مرور ما يقرب من أربع سنوات منذ نشر مذكرات الرئيس باراك أوباما "الأرض الموعودة" في 2020، كشف الرئيس الأمريكي الأسبق عن موعد طرح الجزء الثاني من مذكراته.

وأشار أوباما إلى أن المجلد الجديد يقترب من الانتهاء خلال مقابلة مع مالكولم جلادويل: "أنا أكتب، وآمل أن أكمل الجزء الثاني من مذكراتي الرئاسية في نهاية المطاف العام المقبل."

وقد بدأ المجلد الثاني بحكاية، مدرجة في الكتاب، حول اصطحابه لبناته الصغيرات إلى النصب التذكاري مارتن لوثر كينج الابن قبل افتتاحه في 22 أغسطس 2011.

قال أوباما "عندما نظروا إلى الأعلى، كان هذا استعارة رائعة، لأنه يمثل هذا الحجر الرخامي الهادئ، وهو ينظر إلى مسافة بعيدة، وهو يحمل شيئًا ما. وأنت تفكر في هذا، رجل في الثلاثينيات من عمره يحمل ثقل العالم والأمة ويحاول توجيه إيمانه والتضحيات التي يعلم أنه يبذلها من أجل أسرته. هناك هذه المياه، هذه التيارات، تحت هذا السطح الهادئ".

وأوضح أن "ما هو رائع بشأن الملك هو هذا النوع الطبيعي من الثبات، هذه الصفة التي تميزه عن غيره من الزعماء، على الرغم من أننا نعلم شخصيًا أنه يمر باضطرابات هائلة وخوف وشك. إنه أحد تلك التعبيرات الحقيقية عن الإيمان، بسبب الشك والشجاعة، بسبب الخوف الذي تراه فيه، ومع ذلك فهو لا يسمح له بالظهور".

وتأتي زيارة النصب التذكاري لمارتن لوثر كينج الابن مباشرة بعد الأحداث التي وقعت في المجلد الأول من كتاب "أرض الميعاد"، والذي يوثق حياة أوباما منذ سنواته الأولى وحتى الأحداث المحيطة بمقتل أسامة بن لادن في مايو2011.

وعلى طريقته المعتادة، سخر أوباما من نفسه خلال المقابلة من الخلل الشهير الذي حدث في موقع الويب عند إطلاق قانون الرعاية الصحية الذي أطلقه أوباما، كما كان رده ذكيا عندما سئل عن الفترة الرئاسية الأولى التي لم يكن يرغب في خدمتها على الإطلاق.

وقال أوباما: "حسنًا، أعتقد أن من الطبيعي أن يكون باراك حسين أوباما رئيسًا في القرن التاسع عشر، لذا فإن أخذ ذلك في الاعتبار أمر بالغ الأهمية"، كان الأمر صعبًا بما فيه الكفاية في عام 2008، حيث كان استيعاب ذلك أمرًا صعبًا بالنسبة لكثير من الناس".

وبالإضافة إلى أوباما، تضمنت قائمة المشاركين البارزين في "تاريخ يتحدث 2024" سلف أوباما في البيت الأبيض، جورج دبليو بوش، ونجوم هوليوود كيت وينسليت، وكيفن كوستنر، وكيري واشنطن، وإيفا لونجوريا، وجون ليجند، فضلاً عن العديد من المؤرخين.