إحالة واقعة تشغيل أغاني مهرجانات خلال استقبال طلاب مدرسة بالمنوفية للتحقيق

صرح محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن إحالة المسؤول عن واقعة تشغيل أغاني مهرجانات خلال استقبال طلاب مدرسة طه حسين في أشمون للتحقيق.

إحالة المسؤول عن تشغيل أغاني مهرجات بمدرسة في أشمون للتحقيق

وأكد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية خلال تصريحات صحفية، أن هذا الأمر غير مقبول وتم إحالة المسؤول عنه للتحقيق.



وكانت قد أثيرت حالة غضب في محافظة المنوفية صباح اليوم، إثر انتشار مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك في أول أيام العام الدراسي الجديد حيث استقبلت مدرسة طه حسين بمركز أشمون بمحافظة المنوفية الطلاب على أنغام أغاني مهرجانات قاموا بتشغليها على بحوش المدرسة للمطرب" الشعبي أوكا علي اغنية دلع بنات"

حدثت الواقعة في مدرسة طه حسين التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية ، وانتشرت عقب قيام أحد الحاضرين الواقعة فيها بتصويرها ونشرها على حسابه الشخصي فيسبوك.

واعترض بعض أولياء الأمور في التعليقات علي إستقبال الطلاب والطالبات الجدد بالصفوف الاولى باول أيام العام الدراسي الجديد علي أغاني المهرجانات حيث أكدوا قائلين «أننا في الماضي كانت المدارس تستقبلنا بالقرآن الكريم وقال آخرون كانت الأغاني الوطنية المبهجة التي تبث في روحنا حب الوطن .أما الآن أصبحت الأغاني والمهرجانات الراعي الرسمي في المدارس».

وكان قد تفقد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، مدرسة الأحمدية الابتدائية التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، يرافقة الدكتور أشرف العربي مدير عام الإدارة.

وشهد "الفولي" طابور الصباح وشارك الطلاب الإذاعة المدرسية وتحية العلم والنشيد الوطني،

كما رحب بالتلاميذ الجدد داخل المدارس.

وأكد مدير تعليم المنوفية أن المحافظة تستقبل أبنائها البالغ عددهم 1115889طالبه وطالبة ، موزعين على 30840 فصل دراسي، داخل 21719 مدرسة بجميع المراحل.

كما أشار " الفولي " أنه قد تم إتخاذ العديد من الإجراءات لاستقبال العام الدراسي الجديد من صيانة المدارس ومتابعة تسليم الكتب المدرسية والإنتهاء من خطة الندب والنقل بين المدارس لسد العجز لضمان استقرار العملية التعليمية.

وأشاد "الفولي" خلال جولتة في أول أيام الدراسة بالاقبال الكبير من التلاميذ، متمنيًا لجميع الطلبة والمعلمين بمحافظة المنوفية عام دراسي موفق، وينتظر غدا اكتما انتظام باقي صفوف التعليم المختلفه لَالتي تخلفت عن الانتظام اليوم.