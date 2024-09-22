بطل مسلسل Friends يعاني العزلة بعد وفاة ماثيو بيري

ذكرت تقارير إخبارية أن زملاء الممثل الأمريكي مات لوبلانك في مسلسل Friends يشعرون بالقلق عليه بسبب انعزاله مؤخرًا تأثرًا بالوفاة المأساوية لصديقه المقرب ماثيو بيري .

وعمل مات، الذي لعب دور جوي تريبياني في المسلسل الكوميدي الشهير، إلى جانب تشاندلر الذي جسده ماثيو بيري لسنوات، وكوّن علاقة وثيقة مع النجم المضطرب.

وظل الثنائي مقربين حتى وفاة ماثيو المفاجئة في أكتوبر 2023، والتي تم إرجاعها رسميًا إلى التأثيرات الحادة لمخدر الكيتامين.

ولا يزال التحقيق جاريًا، حيث تم توجيه الاتهام إلى 5 أشخاص بعد وفاة بيري، وقالت المصادر لصحيفة "ميرور" أن المقربين من لوبلانك قلقون على الممثل "المتفائل" عادةً، والذي يبدو أنه فقد اهتمامه بالتواصل مع الجميع، وفي حديثه إلى In Touch Weekly ، زعم أحد المطلعين: "مات منعزل للغاية هذه الأيام ونادرًا ما يسمعون عنه من شهر لآخر".

وقال المصدر إن الأمر "محزن للغاية" بالنسبة لأصدقائه، وأضاف: "كان في السابق رجلاً متفائلاً وسعيدًا، لكنه الآن منطوي للغاية وأكدوا أن فريق الأصدقاء يريدون إعادته إلى سابق عهده."

وقال مصدر مقرب من مات لصحيفة ميرور إن هذه الادعاءات "غير صحيحة".

يذكر أن ماثيو، الذي لعب دور تشاندلر في المسلسل الكوميدي Friends على قناة إن بي سي، شارك إلى جانب جينيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو وديفيد شويمر ومات لوبلانك طوال المواسم العشرة، من عام 1994 إلى عام 2004. وأشاد الممثل مات تريبياني بوفاة صديقه المفاجئة في منشور مفجع على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أسبوعين من انتشار الأخبار الحزينة.

وعثرت مدبرة المنزل على ماثيو ميتًا في حوض الاستحمام الساخن الخاص به في 28 أكتوبر، حيث ذكرت هيئة إنفاذ القانون أن المسعفين وصلوا في حوالي الساعة 4 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ بسبب تقرير عن سكتة قلبية. عند وصولهم إلى مكان الحادث، نفذ المستجيبون بروتوكول الإنقاذ المائي عندما رأوا أن الممثل قد غرق على ما يبدو.