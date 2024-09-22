وزير الشباب: مركز شباب التجلي الأعظم بسانت كاترين سيكون نموذجاً لمراكز التنمية الشبابية

أكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أن تحويل مركز شباب التجلي الأعظم في سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء إلى مركز تنمية شبابية، يأتي في إطار حرص الدولة على تنمية قدرات الشباب وتوفير بيئة متكاملة لهم، وخاصة في المناطق التي تحمل رمزية تاريخية ووطنية مثل سيناء.

تأتي هذه التصريحات تعقيبا على إصدار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على طلب وزارة الشباب والرياضة بشأن تحويل مركز شباب سانت كاترين "سابقا" / مركز شباب التجلي الأعظم "حالياً" بمحافظة جنوب سيناء، إلى مركز تنمية شبابية.

وأشار إلى أن مركز شباب التجلي الأعظم سيكون نموذجاً رائداً لمراكز التنمية الشبابية على مستوى الجمهورية، حيث سيشهد عملية تطوير شاملة تشمل استكمال السور المحيط بالمركز، وتطوير المبنى الإداري، وإنشاء مدرجات للجماهير في الملعب القانوني.. كما سيتم تغيير نجيلة الملعب إلى اللون الأحمر بما يتناسب مع الهوية البصرية الفريدة للمنطقة وتناسقاً مع معالم مدينة سانت كاترين التاريخية.

وشدد صبحي على أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائماً إلى تطوير الخدمات المقدمة للشباب في جميع أنحاء الجمهورية، مع التركيز على المناطق الحدودية ويأتي هذا المشروع كجزء من رؤية الوزارة لتلبية احتياجات الشباب المصري وتوفير الفرص لهم لتطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم.