أوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، أن رائدات التنمية يقمن بزيارات مكثفة للوحدات السكنية بجميع الأحياء والقرى والتجمعات البدوية، لتقديم الاستشارات الأسرية والنفسية، وتوعية الأمهات بأهمية التربية الإيجابية لأطفالهن، واكتشاف الحالات التي تحتاج إلى دعم إضافي لتوجيهها نحو الخدمات المتخصصة.

تضامن جنوب سيناء تشارك في "بداية جديدة" بـ 1000 وجبة غذائية للأطفال..

كما أنه يجري يوميًا عقد 4 ندوات لتوعية الشباب المقبلين على الزواج بمخاطر زواج الأقارب والأمراض الوراثية التي قد تنتج عنه، و تشجيعهم على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل الزواج.

وذلك بهدف ضمان صحة الأجيال القادمة، بجانب الزيارات المنزلية، ومجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والتعليمية للأسر، والتي تساهم في تقوية العلاقات الأسرية وتعزيز الترابط بين أفرادها.

ويجري تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية المكثفة بعنوان "كمل الزغروطة" بمدينة نويبع، لنشر الوعي بأهمية التعليم، وتسليط الضوء على أهمية التعليم في كافة المراحل العمرية، وتعزيز ثقافة محو الأمية، وتشجيع التربية الإيجابية للأطفال، وذلك من خلال استهداف شرائح مختلفة من المجتمع، بما في ذلك الأسر والأطفال والشباب وكبار السن.

وأشار إلى تقديم وجبات للأطفال لدعم المرأة العاملة بإجمالي 1000 وجبة على مدار 4 أيام فقط، بواقع 250 وجبة يوميًا بالتعاون مع بنك الطعام، بهدف توفير وجبات غذائية صحية ومتوازنة للأطفال، مما يساهم في نموهم الصحي الشامل، وتخفيف العبء على الأمهات العاملات في تحضير وجبات يومية لأطفالهن، وتمكين الأمهات من التوفيق بين متطلبات العمل والأسرة، حيث تسمح لهن بتخصيص المزيد من الوقت والجهد لرعاية أطفالهن وتنمية قدراتهم.