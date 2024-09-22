الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

محافظ بنك اليابان يستبعد رفع الفائدة في أكتوبر

بنك اليابان
بنك اليابان

استبعد محافظ بنك اليابان ، كازو أويدا، احتمالية رفع سعر الفائدة في أكتوبر المقبل، وأبقي البنك على الفائدة عند 0.25% يوم الجمعة الماضي.

 

بنك اليابان

 

وكان محافظ بنك اليابان قد قرر يوم الجمعة الماضي الإبقاء على الفائدة عند 0.25%، مع تأكيد الحاجة لمراقبة الأسواق المالية والأوضاع الاقتصادية العالمية قبل اتخاذ أي خطوات.

 

وأنهى بنك اليابان سياسة أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو استنادا إلى زيادة احتمالات تحقيق التضخم هدفه البالغ 2% بشكل مستدام.

 

وأظهرت بيانات أسعار المستهلكين في اليابان، اليوم الجمعة، ارتفاع التضخم الأساسي إلى 2.8% في أغسطس/آب، في حين بلغ التضخم الكلي 3%.

 

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نيكاي الياباني يسجل أفضل مكاسب أسبوعية منذ منتصف أغسطس

 

نيكاي الياباني

 

ارتفع المؤشر نيكاي فى اليابان اليوم الجمعة، مسجلا أفضل أسبوع له منذ منتصف أغسطس/آب، لكن ارتفاع الين بعد أن مهد بنك اليابان الطريق لرفع أسعار الفائدة في المستقبل حد من المكاسب.

 

واختتم المؤشر نيكاي فى اليابان التعاملات مرتفعا 1.53% عند 37723.91 نقطة، مع ارتفاع أسهم قطاع الرقائق الإلكترونية مقتفية أثر نظيراتها في الولايات المتحدة. وكسب المؤشر 1.57% خلال الأسبوع.

 

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى اليابان 0.97%.

 

وارتفع المؤشر نيكاي نحو 2.21% في التعاملات الصباحية، لكنه قلص مكاسبه مع ارتفاع الين بعد أن رفع بنك اليابان تقييمه للاستهلاك وسلط الضوء على تزايد حساسية التضخم لتقلبات العملة.

 

وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل بدون تغيير عند 0.25%، كما كان متوقعا على نطاق واسع بعد أن رفعها في مارس آذار ويوليو .

 

وفي بيان قرار السياسة النقدية، وجد المسؤولون أن "الاستهلاك الخاص يتخذ مسارا تصاعديا معتدلا"، وهو تقييم أكثر تفاؤلا من الرأي السابق بأن الاستهلاك كان "متينا".

 

وصعد الين 0.45% عند 141.98 مقابل الدولار بحلول الساعة 0620 بتوقيت غرينتش.

 

وكان المستثمرون أكثر حذرا قبل عطلة طويلة، إذ تغلق السوق في اليابان احتفالا بعطلة وطنية يوم الاثنين.

 

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكاي البالغ عددها 225، ارتفع 160 سهما وانخفض 63 ولم يطرأ تغير يذكر على اثنين.

 

وقفز سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 5.32%، ليكون من بين أعلى خمسة أسهم من حيث المكاسب بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي.

 

وقلصت شركات تصنيع السيارات مكاسبها المبكرة، إذ أنهت تويوتا موتور الجلسة على ارتفاع 0.9% وكسب سهم هوندا 0.84%.

 

وزاد سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 4.16%، لتصبح أكبر الشركات دعما للمؤشر نيكاي من حيث النقاط.

 

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