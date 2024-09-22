سيمبا التنزاني يطيح بأهلي طرابلس الليبي خارج كأس الكونفدرالية الافريقية

اطاح فريق سيمبا التنزاني بفريق أهلي طرابلس الليبي خارج بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية بعدما نجح سيمبا في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب دور ال ٣٢ للبطولة وعي المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد دار السلام .

واستفاد سيمبا التنزاني من تعادله السلبي في مباراة الذهاب التي أقيمت في طرابلس قبل اسبوع .

وفي نفس البطولة نجح فريق اورابا يونايتد بطل بتسوانا في التأهل الى دور ال ١٦ بعد فوزه على ديناموز هراري بطل زيمبابوي بركلات الترجيح من نقطة الترجيح بعد انتهاء مباراة العودة في الاستاد الوطني بفوز ديناموز هراري بهدف مقابل لاشىء وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب التي أنتهت لصالح اورابا يونايتد بهدف مقابل لاشىء .