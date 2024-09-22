بمشاركة 5 دول عربية.. قبيلة "بلى" تحتفل باليوم الوطنى للسعودية

نظم امين الشعراوى شيخ قبيلة بلى بجمهورية مصر العربية فعالية للحتفال باليوم الوطنى للمملكة العربية السعودية 94 وذلك فى مدينة محافظة الإسماعيلية بحضور صغير البلوى، قبيلة بلى بالمملكة العربية السعودية وعدد من ممثلى الدول العربية منها العراق ولبيا والسعودية والسودان وممثلى السفارة السعودية بالقاهرة وكبار عواقل سيناء ومشايخ القبائل والعائلات

كان امين الشعراوى شيخ قبيلة بلي بجمهورية مصر العربية قد شارك فى الاحتفال الذي اقيم بالمملكة السعودية بمناسبة اليوم الوطنى السعودي الـ94 بحضور الامراء وكبار الشخصيات بالمملكة ورجل الاعمال السعودى صغير سالم بلوى.

وشهدت الاحتفالية حفل الانشدات الدينية ومسيرة بالسيارات جابت شوارع الإسماعيلية وطريق الإسماعيلية بورسعيد حتى منطقة ك 11.

وتحتفل المملكة بيوم التوحيد في 23 سبتمبر من كل عام. ويعتبر هذا اليوم فرصة لتجديد الولاء والانتماء للوطن والتعبير عن الاعتزاز بإنجازات الوطن.

حيث تتزين المدن بالإسماعيلية ، بالأعلام الوطنية المصرية والسعودية ، وتقام العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية في جميع أنحاء الإسماعيلية. تعد حفلات اليوم الوطني هذا العام من أهم جوانب الاحتفالات، حيث تجتذب حشودًا كبيرة من جميع الأعمار فى مقر قبيلة بلى بالإسماعيلية ومقر عموم الجمهورية

واضاف امين الشعراوى انه وجه الدعوة لكبار الشخصيات بالمملكة لحضور فعاليات الاحتفال باليوم الوطنى للملكة والذي أقيم بمحافظة الاسماعيلية اليوم الاحد مشاركة من مصر في الاحتفال بهذا اليوم تعبيراً عن مدي الترابط بين الشعبين الشقيقين وتقوية اواصر الصداقة والتآخى بين مصر والسعودية تلك العلاقات التي تمتد الي سنوات طوال وشهدت تعاوناً كبيراً في جميع المجالات بفضل السياسة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي

شارك الحضور فى حفل اليوم سليمان عطالله البطيحان من تبوك والشيخ إبراهيم صالح ابوصحن صاحب الزى البدوى الأصيل