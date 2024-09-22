رئيس الشعبة: سندوتش البيض أرخص من الفول

قال أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المادة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن شعبة بيض المائدة أطلقت مبادرة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتموين للشركة القابضة لكي يصل طبق البيض للمستهلك بـ150 جنيها.

وأضاف "نبيل"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن شهر 10 من أفضل شهور العام في الطقس، وهذا سيؤدي إلى تحسن ملحوظ في انتاج البيض، ومع دخول قطعان جديدة سيؤدي إلى وفرة في إنتاج البيض، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار.

ولفت إلى أن البيض أرخص سلعة موجودة في السوق، مشيرًا إلى أن سندوتش الفول يباع اليوم بـ11 جنيهًا، والبيضة تباع الآن 6 جنيهات، وهذا يعني أن سندوتش البيض أرخص من الفول.

وأضاف أن البيض يباع بالكيلو، مشيرًا إلى أن طبق البيض الذي يباع بـ180 جنيه ، يحتوي على 2 كيلو بروتين، وهذا يعني أن كيلو البروتين صافي يباع بـ90 جنيهًا فقط.