أشرف خضر: علينا الالتفاف حول الإسماعيلي من أجل مصلحة النادي

طالب أشرف خضر، المدير الفني المؤقت، لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، عشاق الدراويش بالالتفاف حول النادي للنهوض به خلال تلك الفترة الصعبة التي يمر بها.

وقال خضر في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "الجميع يعلم تاريخي وما قدمته للنادي على مدار مسيرتي مع الإسماعيلي، وحينما كنت مديرا فنيا للفريق، في عام 2017 كان الفريق يقدم كرة ممتعة وسريعة، كما أنني ساعدت كل المدربين على مدار السنوات الماضية من أجل تحسين صورة النادي".

وتابع: "رغم الحالة النفسية السيئة للاعبين، بسبب رحيل القدير إيهاب جلال، إلا أننا نبذل قصارى الجهد، من أجل الوصول لأعلى جاهزية فنية وبدنية لحين التعاقد مع الجهاز الفني الجديد".

واستطرد: "دورنا خلال تلك الفترة الحرجة والاستثنائية، هو التركيز مع اللاعبين على الجانب النفسي، وإعادة تجهيزهم للموسم الجديد".

وأتم: "أطالب الجماهير بالهدوء والالتفاف خلف الفريق من أجل إعادة الأمور لنصابها الصحيح وتسوية كافة الخلافات للنهوض بالفريق لعبور هذه الفترة الصعبة".